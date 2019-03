Wanda Nara sempre più hot: ecco la foto che ha fatto impazzire Instagram.

“Dico ciò che penso e continuerò a farlo sempre”. Sono le parole che Wanda Nara ha dichiarato in occasione del Premio Socrate 2019 a Milano, riconoscimento ideato da Cesare Lanza che vuole esaltare il merito e la libertà d’espressione. E chi meglio della moglie di Mauro Icardi può rappresentare questi valori.

Una donna che nel bene e nel male ha sempre espresso le sue opinioni, anche se questo significava farsi dei nemici. Come parte degli interisti, che vedono in Wanda il motivo principale della rottura tra il bomber argentino e il suo attuale club. Sarà vero? Quel che è certo è che niente e nessuno impedirà a Wanda Nara di mostrarsi per quella che è. E per mostrarsi, si intende in tutti i sensi. La bella ex mogli di Maxi Lopex infatti non smette di deliziare i suoi followers con foto decisamente provocante. L’ultima, postata qualche ore fa, ha lasciato tutti senza fiato. Vediamo perché.

Qualche ora fa la prorompente Wanda ha postato come suo solito una foto sul suo profilo Instagram. Nello scatto pubblicato la moglie e agente di Mauro Icardi si trova in spiaggia. Il costume, quindi, è l’unica cosa che indossa e considerando le notevoli forme della Nara, non è difficile immaginare che la foto risulti alquanto provocante. Soprattutto per un dettaglio, zoomato e ripubblicato nelle sua Instagram Stories dalla stessa Wanda. Quale? Il suo inconfondibile lato B. La foto, nonostante sia in bianco e nero, lascia poco spazio all’immaginazione. Come sempre Wanda Nara dimostra di sapere molto bene come far parlare di sé. Nel bene o nel male, l’argentina è una delle wags più seguite e influenti del momento. Ecco la foto in questione: