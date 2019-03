Chi è Pablo Daniel Osvaldo: età, carriera e vita privata dell’ex calciatore della Roma, nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle.

Svelato il cast del famosissimo show del sabato sera targato Rai Uno, Ballando con le stelle, condotto come sempre da Milly Carlucci. Tra le star che quest’anno si sfideranno a suon di danza ci sarà un ex conoscenza del campionato italiano: il calciatore Osvaldo. Vero nome Pablo Daniel Osvaldo, per tutti Dani, l’argentino ha lasciato il calcio diversi anni fa, lasciando senza parole i suoi sostenitori. Una scelta che ha suscitato molto scalpore: non è da tutti rinunciare ai soldi e al denaro che regala lo sport più amato dagli italiani per dedicarsi ad altro. Ma l’argentino l’ha fatto per dedicarsi alla sua vera passione: la musica. Adesso suona in un gruppo rock a Barcellona, i Barro Biejo, e a quanto pare non è affatto pentito della sua decisione.

Per tutte le informazioni e le news sul cast completo di Ballando con le stelle CLICCA QUI!

Pablo Daniel Osvaldo: vita privata e carriera dell’ex calciatore

Osvaldo è nato il 12 gennaio 1986 a Lanùs, la città argentina dove è nato anche Diego Armando Maradona, al quale ha dedicato uno dei suoi tanti tatuaggi. La vita privata dell’ex calciatore è da considerarsi alquanto movimentata. Tantissimi i flirt attributi all’argentino, tra cui l’italiana Benedetta Mazza. Merito sicuramente del suo innegabile fascino, che gli ha permesso di essere paragonato addirittura a uno dei più grandi sex symbol dei nostri tempi: l’attore Jhonny Deep. Quel che è certo è che Osvaldo, tra un cuore spezzato e l’altro, ha avuto ben quattro figli. Dal matrimonio con Ana, conclusosi con una separazione, è nato Gianluca; dalla fiorentina Elena ha avuto due bambine Victoria e Maria Helena; infine, dalla relazione con l’attrice Jimena Baron è nato il suo quarto figlio, Morrison.

Leggi anche —>Ballando con le Stelle: cast completo, tutti i nomi dei partecipanti

Inzia a giocare a calcio nel 1995, a nove anni, nel settore giovanile del Lanùs. Dopo vari anni in Argentina, approda in Italia, all‘Atalanta, contribuendo alla vittoria del campionato di serie B. Le squadre più rinomate in cui ha giocato sono la Fiorentina, il Bologna, l’Espanyol e infine la Roma, l’utlima squadra italiana in cui ha militato l’argentino prima si passare al Southampton nell’agosto del 2013. Buon realizzatore, Osvaldo è stato un attaccante molto forte fisicamente e aperto al gioco di squadra. Un gioco che però ha deciso di abbandonare per seguire un’altra passione, quella della musica. Una passione in cui non ci sono dure regole da seguire e forti limiti nello stile di vita, una passione in cui Osvaldo ha trovato la sua libertà.