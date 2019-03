Chi è Ettore Bassi: età, carriera, vita privata del concorrente di Ballando con le Stelle.

Il dance show più amato dai telespettatori italiani è alle porte. Manca veramente poco all’inizio di una nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci andrà in onda su Rai Uno a partire da sabato 30 marzo. Mai come quest’anno il cast è davvero stellare. Da attori blasonati, a star del web, passando per ex calciatori, fino ad arrivare a politici ed anche una suora pop star. Insomma Milly Carlucci quest’anno non ha voluto far mancare proprio nulla al suo pubblico che godrà, certamente, di uno spettacolo davvero appassionante e divertente. Uno dei protagonisti dell’edizione 2019 di Ballando con le Stelle ufficializzato dalla Carlucci sarà Ettore Bassi. L’attore di tantissime memorabili fiction ora è pronta a mettersi in gioco a suon di musica. Ma conoscete davvero tutto di Ettore Bassi? La sua vita, gli esordi, il successo. Bene, se volete scoprire ogni cosa su di lui allora continuate a leggere questo articolo.

Chi è Ettore Bassi: età, carriera, vita privata

Ettore Bassi nasce a Bari il 16 aprile del 1970. Da piccolo amava la magia ed i giochi di prestigio. Così decide di studiare per diventare un prestigiatore e mette in pratica i suoi trucchi nei villaggi turistici lavorando come animatore. A 19 anni inizia a formarsi come attore e a studiare recitazione a Torino. Dal 2009 Ettore è sposato con Angelica Riboni e con lei mette al modo tre splendide figlie: Caterina, nata nel 2002, Olivia, nata nel 2004 e Amelia, nata nel 2014. Nel 1991 fa la sua prima apparizione in tv nel programma Piacere Rai Uno e poi l’anno successivo partecipa a Il più bello d’Italia, vincendo come miglior talento. Il 1993 è l’anno del suo debutto come conduttore televisivo con il programma la Banda dello Zecchino. L’anno successivo esordisce anche come attore nella serie tv Italian Restaurant. Da allora per Ettore sarà un crescendo di impegni televisivi tra conduzioni, fiction, cinema e teatro. Sono tantissime le sua esperienze nel piccolo schermo, da I Ragazzi del muretto 3, passando per Un posto al sole, Casa Famiglia, fino ad arrivare alla serie tv Carabinieri, in onda su Canale 5. Nel 2003, proprio grazie all’indimenticabile interpretazione del ruolo del maresciallo Andrea Ferri, Bassi vince la Telegrolla d’oro come miglior attore di Fiction. Nel 2006 recita il ruolo del pediatra Corrado Milani nella serie Nati Ieri. La tv l’ha consacrato, ma Ettore Bassi recita anche molto a teatro: da Il muro a Trappola mortale, passando per L’amore migliora la vita, fino a Il sindaco pescatore. Nel 2016 fa parte del cast Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo e nel 2017 recita nella serie tv La porta Rossa.

