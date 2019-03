Chi è Marco Leonardi: età e vita privata del giovane youtuber siciliano, concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle.

Si tratta del più giovane concorrente presente nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci. Non una semplice star, che si cimenterà nei più svariati balli: bensì una web star. Marco Leonardi, non ancora diciottenne, è un giovane youtuber catanese, autore del libro “Il web mi ha tolto dalla strada”, uscito in libreria nell’aprile del 2017. Una sorta di biografia, nonostante la sua giovane età, in cui Marco racconta i dettagli della sua non proprio semplice vita.

Per tutte le informazioni e le anticipazioni sul cast ufficiale della prossima edizione di Ballando con le stelle CLICCA QUI!

Chi è Marco Leonardi: tutto ciò che c’è da sapere sulla webstar di Ballando con le stelle

Marco è seguitissimo sui social. 325 mila followers su Facebook, più di 570 mila su Instagram e un canale Youtube che conta quasi 185 mila iscritti. Ed è proprio su Youtube che il giovane Marco ha pubblicato un video dove si racconta parlando di sè in terza persona. Un video che ha raggiunto oltre le 32 mila visualizzazioni. “Marco vive a Catania e ha solo tre amici che vivono in altre città. E’ una persona sola se non fosse per suo fratello Manuel, per sua madre e per sua nonna. Suo padre si trova in carcere sin da quando era bambino”. Parole toccanti, attraverso le quali Marco ha voluto farsi conoscere per quello che è, soprattutto dai fan che conoscono solo “il personaggio social” e non la persona. Nel video, il ragazzino racconta i dettagli della sua vita, il suo difficile rapporto con la scuola, la storia di suo padre e la forza della madre nel crescere i figli da sola. Una vita quella di Marco che dietro ai mille sorrisi mostrati nello schermo di un pc, nasconde molte sofferenze, ma che ha trovato nel web il suo riscatto personale.

Leggi anche —->Ballando con le Stelle: cast completo, tutti i nomi dei partecipanti

Appuntamento a sabato 30 marzo 2019 per vedere Marco Leonardi e tutto il cast nella prima puntata di Ballando con le stelle.