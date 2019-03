Ballando con le stelle: cast completo, tutti i nomi dei partecipanti.

La nuova edizione del dance show Ballando con le Stelle è alle porte e aumenta sempre di più l’attesa per scoprire chi saranno tutti i concorrenti che danzeranno a ritmo di musica nel sabato sera di Rai Uno. Milly Carlucci giorno dopo giorno, ospite delle varie trasmissioni Rai, sta svelando tutti i nomi del cast ufficiale. Il programma tornerà in prima serata sabato 30 marzo su Rai Uno e farà da competitors ad un altro pilastro del sabato sera targato Mediaset, ovvero Amici di Maria De Filippi il Serale. Insieme alla bravissima conduttrice Milly Carlucci e ad Alex Belli una dozzina di nomi dello spettacolo arricchiranno un cast che, mai come quest’anno, è davvero stellare. Pochi minuti fa, ospite di Amadeus ad i Soliti Ignoti la Carlucci ha svelato altri due nomi ufficiali del cast e sono: Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatorie di Roma, Juventus ed Inter e Manuela Arcuri, famosissima e bravissima attrice italiana.

Leggi anche -> Ballando con le stelle, duro attacco alla conduttrice Milly Carlucci: “Mi ha illuso!”

Ballando con le Stelle: svelata la lista ufficiale dei concorrenti della nuova edizione, ecco chi sono

Oltre alla Arcuri e ad Osvaldo, negli ultimi giorni Milly Carlucci ha svelato anche il resto dei nomi ufficiali dei concorrenti di Ballando con le Stelle e sono:

Leggi anche -> Ballando con le Stelle: concorrente dice ‘no’ a Milly Carlucci, ecco il motivo

Manuela Arcuri, attrice.

Ettore Bassi, attore.

Enrico Lo Verso, attore (si attendono conferme).

Angelo Russo, attore.

Milena Vukotic, attrice.

Nancy Brilli, attrice (si attendono conferme).

Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore e ora musicista.

Lasse Matberg, web star.

Marco Leonardi, youtuber.

Antonio Razzi, politico e senatore.

Suor Cristina, suora e cantante vincitrice di The Voice of Italy.

Kevin e Jonathan Sampio. Per essere sempre aggiornati sulle novità legate al programma tv Ballando con le Stelle, allora CLICCA QUI

Insomma il cast del programma è al completo, adesso non ci resta che attendere sabato 30 marzo per goderci il primo appuntamento con il dance show più amato dagli italiani, ovvero Ballando con le Stelle.