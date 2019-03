Cosa vedere Stasera in Tv, venerdì 15 marzo? Ecco una lista di tutti gli imperdibili e gli interessanti programmi di questa sera. Buona visione.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

20:00 – “Tg1: Telegiornale” (Attualità)

20:30 – “I soliti ignoti” (Game show)

21:25 – “Sanremo Young” (Musicale)

00:45 – “Settimanale del Tg1” (Attualità)

Stasera su Rai 2:

20:30 – “Tg2” (Attualità)

21:05 – “Lol” (Sitcom)

21:20 – “NCIS” (Telefilm) Reeves (Duane Henry) assiste al rapimento di Melissa, una sua amica. Il principale sospettato è Eddie, compagno della donna. Seguendo le sue tracce, la squadra dell’NCIS giunge ad una baita di proprietà della donna.

23:40 – "Povera patria" (Talk)

Stasera su Rai 3:

19:00 – “Tg3” (Attualità)

20:00 – “Blob” (Attualità)

20:25 – “Nuovi eroi” (Documentario)

20:45 – “Un posto al sole” (Soap opera)

21:15 – “Lo chiamavano Jeeg Robot” (Film-fantastico) Enzo Ceccotti (Claudio Santamaria), un ladro romano, acquisisce poteri sovraumani. Così decide di usarli per la sua carriera da delinquente. Ma tutto cambia quando incontra Alessia.

23:20 – "La grande storia" (Documentario)

Stasera su Rete 4:

18:55 – “Tg4 Telegiornale” (Attualità)

19:30 – “Tempesta d’amore” (Soap opera)

20:30 – “Stasera Italia” (Attualità)

21:25 – “Quarto Grado” (Varietà)

00:30 – “Donnavventura” (Viaggi)

Stasera su Canale 5:

20:00 – “Tg 5” (Attualità)

20:40 – “Striscia la notizia” (Varietà)

21:20 – “Ciao Darwin 8” (Varietà) Ritorna dopo 3 anni lo show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

00:30 – "Tg 5" (Attualità)

Stasera su Italia 1: