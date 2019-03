Ucraina, dopo Al Bano nel mirino c’è Toto Cutugno. Solo qualche giorno fa erano nate le polemiche per l’ingresso di Al Bano nella lista nera.

Dopo il caso scoppiato sulla presunta minaccia di Al Bano alla sicurezza nazionale dell’Ucraina, nel mirino ora c’è il noto cantautore italiano Toto Cutugno. Qualche giorno fa infatti il ministero della Cultura ucraino ha inserito il noto cantante italiano Albano Carrisi nella lista degli individui che sono considerati una minaccia per la sicurezza nazionale. Questo è quanto riportato dall’agenzia russa Interfax. La lista nera è compilata e aggiornata dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio di Sicurezza e Difesa nazionale dell’Ucraina, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio della Tv e Radio nazionali. Oggi invece un gruppo di deputati ucraini ha chiesto al capo dei servizi di sicurezza Vasily Gritsak di ostacolare l’ingresso in Ucraina al cantante Toto Cutugno per le sue posizioni filorusse.

Ucraina, Toto Cutugno potrebbe essere il prossimo inserito nella lista nera

A quanto pare la lista nera dell’Ucraina è pronta ad ospitare un nuovo componente. E’ quello che è stato riferito per telefono all’ANSA. Infatti, dalle informazioni pervenute, uno dei parlamentari, Viktor Romanyuk, ha spinto verso questo tipo di richiesta. Questa dichiarazione è quindi la conferma anche del contenuto presente all’interno di un articolo apparso ieri su “Economistua.com”. La testata online infatti ha pubblicato una sorta copia del documento inviato dai parlamentari all’Sbu. Toto Cutugno avrebbe in programma un concerto a Kiev il 23 marzo, che a questo punto rischia la cancellazione. Il cantante è stato per questo definito come “un agente di appoggio della guerra della Russia in Ucraina”. Toto inoltre sarebbe colpevole di aver sostenuto l’annessione della Crimea alla Russia, oltre ad essere amico di Putin. Il prossimo “nominato” potrebbe essere Pupo, che nel 2015 inviò un messaggio di auguri a Putin per il compleanno.

