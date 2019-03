Cosa vedere Stasera in Tv, sabato 16 marzo? Ecco una lista di tutti gli imperdibili ed interessanti appuntamenti di questa sera. Buona visione.

Cosa vedere Stasera in tv, sabato 16 marzo. Ecco una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time. A quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Cielo, Nove e Paramount Channel.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

20:00 – “Tg1: Telegiornale” (Attualità)

20:35 – “Chi m’ha visto?” (Film-commedia) Martino Piccione (Giuseppe Fiorello) fa da supporter ad artisti di fama, ma nessuno conosce il suo nome. Finché un giorno, con l’aiuto del suo amico Peppino (Pierfrancesco Favino) inscena la sua morte. Attirando, così, l’attenzione dei media.

Stasera su Rai 2:

20:30 – “Tg2” (Attualità)

21:05 – “NCIS: Los Angeles” (Telefilm – Stagione 10, episodio 9) Un capitano della Marina viene ferita in casa propria e derubato del suo computer portatile e del suo orologio. Entrambi gli oggetti, infatti, contenevano delle informazioni segrete.

23:30 – “Tg2” (Attualità)

Stasera su Rai 3:

19:00 – “Tg3: Telegiornale” (Attualità)

20:00 – “Blob” (Attualità)

20:15 – “Le parole della settimana” (Attualità)

21:40 – “Sapiens” (Documentario) Mario Tozzi torna in prima serata con un programma di divulgazione ambientale. Arricchito con approfondimenti, clip ed indagini dirette sul campo.

Stasera su Rete 4:

20:30 – “Stasera Italia weekend” (Attualità)

21:25 – “Miami supercops” (Film-commedia) L’agente dell’FBI di Miami Doug Bennet (Terence Hill) riapre un vecchio caso irrisolto. Per riuscire a portare a termine le indagini, convince l’ex collega Steve Forrest (Bud Spencer) a ritornare in servizio.

Stasera su Canale 5:

20:00 – “Tg 5: Telegiornale” (Attualità)

20:40 – “Striscia la notizia” (Varietà)

21:20 – “C’è posta per te” (People show)

00:30 – “X-Style” (Attualità)

Stasera su Italia 1: