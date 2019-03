Striscia la Notizia, chi è il fidanzato di Shaila Gatta: il volto noto

L’attuale velina di Striscia la notizia, Shaila Gatta, è fidanzata con un volto noto della televisione italiana. Ecco chi è il fidanzato di Shaila Gatta.

La bella ballerina Shaila Gatta, è nota al pubblico per la sua partecipazione ad Amici ed ora è la velina del programma Striscia la Notizia, insieme a Mikaela Neaze da Silva. Shaila è fidanzata con un volto noto della tv italiana ed insieme formano una bellissima coppia!

Striscia la Notizia, chi è il fidanzato di Shaila Gatta

Shaila Gatta, l’attuale velina di Striscia la Notizia ed ex allieva di Amici è felicemente fidanzata con il ballerino Jonathan Gerlo, anche lui ex allievo della scuola di Maria De Filippi. Il bellissimo giovane dopo aver partecipato ad Amici 11, ha preso parte al corpo di ballo dell’Adesso Tour di Emma Marrone. Ha ballato anche nelle trasmissioni note come “The voice of Italy” e in “Miss Italia”.

I due sono follemente innamorati, lei ha dichiarato in un’intervista che quando si sono conosciuti era fidanzata e quando si sono incontrati di nuovo lei era single: da quel giorno non si sono più lasciati. Shaila è felice con lui perchè la fa sentire una donna e la coccola: insomma, l’uomo che tutte vorrebbero.

Jonathan è un ballerino di Electro-dance: lui e Shaila si sono incontrati grazie alla loro passione per la danza e, nonostante i diversi impegni lavorativi, continuano ad amarsi da un anno e sperano, per sempre. A palesare la loro bellissima storia d’amore sono gli scatti sui social che pubblicano. Due bellissimi ragazzi che non si lasciano frenare dalla distanza: appena possono trascorrono il loro tempo insieme, anche facendosi un bel viaggio.

Per ulteriori news sulle veline di Striscia la notizia, Shaila Gatta, il suo fidanzato Jonathan Gerlo e per restare sempre aggiornati sulla loro storia d’amore—> CLICCA QUI