Meteo Pasqua 2019, colpo di scena: ecco che tempo farà

Meteo Pasqua 2019: Che tempo farà? Le Previsioni meteo aggiornate per Pasqua 2019 per capire se ci sarà pioggia o sole.

Sapere che tempo farà a Pasqua 2019 è fondamentale per organizzare dove andare a Pasqua e Pasquetta e passare un weekend fuori lontano dalla routine quotidiana.

Quest’anno la Pasqua cade il 21 aprile 2019. Gli ultimi aggiornamenti ufficiali al momento lasciano pensare che anche la Pasqua e i ponti primaverili saranno caratterizzati da tempo instabile. Potremmo passare da temperature sopra le medie di aprile a rovesci temporaleschi anche molto intensi.

Meteo Pasqua 2019

Il sito meteo.it ci informa che la primavera sarà contraddistinta da forti contrasti di aria calda e aria fredda, generando piogge, temporali, grandine. Dunque, al momento gli ultimi aggiornamenti ufficiali sono poco rassicuranti: da una parte abbiamo ancora correnti fredde dal Nord Atlantico o Polo Nord, dall’altra invece la risalita di masse d’aria ormai calde dall’Africa.

Insomma, Un mix esplosivo dal punto di vista atmosferico proprio come avviene in Estate.

Il Centro Nord potrebbe essere l’area maggiormente esposta a questo tipo di fenomeni, mentre l’anticiclone africano dovrebbe garantire più stabilità e caldo al sud. In ogni caso, è preferibile avere l’ombrello a portata di mano

Previsioni nelle principali città italiane

Roma Instabile con sprazzi di sole 18°

Milano Instabile con piovaschi 12°

Torino Sole 15°

Genova Sole 18°

Venezia Nuvoloso/fenomeni temporaleschi 12°

Firenze Nubi sparse 18°

Napoli Nubi sparse/sole 20°

Brindisi Pioggia 20°

Palermo Variabile 19°

Cagliari Sole 18°

Ricordiamo sempre che a distanza di più di un mese cerchiamo di inquadrare per sommi capi la situazione meteo che potrebbe verificarsi quindi nulla sarà certo e scontato in quanto le condizioni meteo potrebbero tranquillamente ribaltarsi da un giorno all’altro.

Non resta che attendere l’evoluzione del tempo e seguire i prossimi aggiornamenti.

