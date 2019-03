Lutto per Alessia Macari a pochi giorni dalle nozze, il momento commovente in diretta a Domenica Live.

Alessia Macari sta per convolare a nozze con Oliver il suo fidanzato. La coppia, ospite a Domenica Live di Barbara D’Urso ha raccontato un po’ del futuro matrimonio con anche tante sorprese per quanto riguarda il vestito da sposa di lei e di lui. Un momento commovente però è stato quando Barbara D’Urso ha ricordato che da poco è mancato il nonno di Alessia Macari al quale lei era particolarmente legata.

Alessia Macari, lutto e lacrime per la scomparsa del nonno Silvio

Barbara D’Urso spiega infatti al pubblico che qualche giorno fa è mancato il nonno Silvio di Alessia Macari a cui lei era legatissima. A Domenica Live va così in onda un filmato dedicato proprio a lui con la grande commozione di Alessia: “Non esistono uomini come lui. Era fondamentale aveva un rapporto bellissimo con tutti, mi ha fatto anche un po’ da papà. Lo devo ringraziare per sempre, mi ha letteralmente salvato non posso credere che sia andato via, ci sto malissimo”. Il suo desiderio era quello di averlo accanto a lei al matrimonio: “Tu quando sarai all’altare ti devi girare e lo vedrai, lui ci sarà sicuramente. Devi fare come ho fatto io quando mi sono sposata che mi sono voltata e nella navata ho visto mia mamma che non c’era”. Un momento estremamente commovente quindi.

Alessia Macari, matrimonio con Oliver: l’abito da sposa

A smorzare la tensione poi torna il discorso del matrimonio di Alessia Macari. Barbara D’Urso mostra così un po’ di immagini del vestito che potrebbe essere scelto da Alessia per il suo matrimonio. Oliver è molto emozionato e, di nascosto, svela a Barbara che si vestirà di bianco con il colletto nero. Sarà elegantissimo, Barbara D’Urso poi scherza con Alessia: “Si metterà la tuba come Eros Ramazzotti”, Alessia però risponde convinta: “No, lo preferirei così, normale è bello così come è”. Un amore sincero e profondo quindi.

