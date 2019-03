Domenica In, Cristel Carrisi racconta della sua gravidanza: nuove rivelazioni. La figlia 33enne di Albano e Romina si racconta a Domenica In.

Nuove rivelazioni da parte di Cristel Carrisi, figlia di Albano Carrisi e Romina Power, che si racconta a Domenica In. Cristel è in dolce attesa, una notizia che però era già nota ai vari siti di gossip. Stavolta però è la figlia di Carrisi a parlare e a confermare la gravidanza in un’intervista esclusiva alla conduttrice Mara Venier. “Sono quasi al quinto mese, aspetto una femminuccia che nascerà comodamente a ferragosto“, così Cristel ha fatto sapere di essere incinta per la seconda volta. Infatti la bellissima 33enne ha già un figlio, Kay Tyrone Luksic di soli 10 mesi, nato a maggio del 2018 e avuto dal matrimonio con l’imprenditore cileno-croato Davor Luksic. “Nascerà ad agosto, quando il suo fratellino Kai avrà quindici mesi. I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini. Io e mio marito Davor non ci fermeremo qui: sogniamo una famiglia molto numerosa”continua Cristel nel salotto di Mara Venier. Tuttavia l’intervista si scalda e tratta di argomenti delicati per lei e la sorella Romina, anch’essa presente come ospite.

LEGGI ANCHE: Al Bano e Romina ancora nonni: la figlia Cristel di nuovo incinta!

Domenica In, Cristel Carrisi racconta della sua gravidanza e non solo…

La bellissima figlia di Albano, Cristel ha raccontato alla conduttrice Mara Venier della sua gravidanza ma non solo. Infatti la conduttrice a chiesto alla Carrisi e a sua sorella Romina, come avessero saputo della rottura dei suoi genitori: “La rottura? Non è stata dall’oggi al domani, quando l’hanno detto a me era una conferma di cosa avevo già sentito e capito. Ho sofferto? Sì, quando i tuoi genitori si separano è una grandissima sofferenza, non esiste un modo per farlo senza provocare sofferenza”, afferma la figlia di Albano e Romina. Cristel inoltre confessa di aver sentito il peso della separazione soprattutto per il grande rumore causato dai media che l’hanno poi portata a finire le scuole all’estero: “Sono andata via dall’Italia proprio per allontanarmi da questo dolore che non riuscivo mai a metabolizzare”.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito di una delle coppie più amate dagli italiani, vale a dire quella formata da Al Bano e da Romina Power, con un particolare riferimento alla vita di tutta quella che è la famiglia Carrisi: CLICCA QUI