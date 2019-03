Belen Rodriguez ha colpito ancora ed ha regalato ai suoi fan uno scatto insieme alla sorella Cecilia. La mano sul lato b ha attirato l’attenzione dei fan.

La showgirl argentina, Belen Rodriguez, non smette mai di sorprendere tutti i suoi fan. La bellissima modella e showgirl è molto attiva sui suoi profili social ed ogni giorno delizia i suoi fan con i suoi scatti. L’ultimo post che Belen ha pubblicato sul suo profilo Instagram non è passato inosservato.

Cecilia e Belen Rodriguez: mano sul lato b, il gesto non passa inosservato

Belen Rodriguez, la famosa modella e showgirl argentina, ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram in compagnia della sorella Cecilia. La posa non è passata inosservata sul web: l’ex gieffina ha la mano proprio sul lato B della sorella. Tramite la didascalia del post, Belen ha spiegato:

“Secondo me nella vita é importante essere ironiche, é importante essere gentili, é importante essere brave ragazze, con i valori, quelli giusti ben presenti…. tutto il resto é noia….. tu sei tutto questo e molto di più!!!! E sono fiera di te!”.

Questo il post:

Il messaggio è rivolto alla sorella Cecilia, con cui ha un bellissimo rapporto, ma non solo. Potrebbe essere una frecciata a tutti coloro che la incolpano di mettere troppo in mostra i suoi bei averi? Beh, la risposta non la sappiamo ma di certo Belen non si aspettava così tanti commenti dei suoi followers.

Tantissimi i complimenti per le sorelle Rodriguez, ma anche qualche insulto: pare che qualcuno non abbia colto l’ironia e lo scherzo di Belen e Cecilia ed è subito scattata la critica. Fortunatamente, le due bellissime donne non si lasciano condizionare dai commenti negativi e continuano ad essere così come sono: belle e simpatiche.

