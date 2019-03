Harry e Meghan, clamorosa decisione per il figlio: l’ha deciso la Regina. A quanto pare è già pronta la dieta da seguire per il royal baby.

In Inghilterra e Londra si sta vivendo un periodo molto delicato. La Brexit incombe, nonostante i numerosi tentativi di Theresa May di risolvere i problemi tra Parlamento e UE, le cose non stanno andando come previsto per il Regno Unito. Se questa questione sta tenendo banco ogni giorno tra i cittadini inglesi, come al solito anche le vicende legate ai reali inglesi e agli abitanti di Buckingham Palace sono uno degli argomenti sulla bocca di tutti. I più chiacchierati sono come al solito il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, con quest’ultima che è in attesa di far venire alla luce il figlio della coppia reale dei duchi di Sussex.

Harry e Meghan, ecco la dieta per il futuro royal baby

Il piccolo pargolo che dovrebbe nascere ad aprile 2019, non sarà esentato dal seguire i rigidi e numerosi protocolli imposti dalla Regina Elisabetta a tutti i reali inglesi.

Innanzitutto, per quanto riguarda l’allattamento sarà la mamma a decidere. In altre parole, Meghan sarà libera di scegliere di allattare suo figlio o ricorrere ad una balia che si prenda cura del pargolo anche per quanto riguarda l’allattamento, che è comunque la forma primordiale di approccio tra madre e figlio. Dopo qualche mese poi, quando il royal baby sarà cresciuto e potrà mangiare qualcosa di più sostanzioso oltre che il latte materno, sarà possibile per Meghan fare ricorso alle puree di frutta per nutrire suo figlio. Ma a un condizione: che la frutta da cui derivano le puree arrivi dalle terre in mano alla famiglia reale, come la tenuta di campagna nonché residenza Sandringham, nel Norfolk. A pensare alla creazione delle pietanze per il piccolo di casa ci penseranno i 20 chef a disposizione della famiglia reale. Largo spazio poi a tutti quegli alimenti freschi di giornata, con merendine e cibo confezionato che sarà di fatto bandito e vietato per il royal baby. Se poi i cibi che saranno cucinati dagli chef provenissero dalle proprietà gestite da Elisabetta, ancora meglio.

