Domenica In, entra in studio la Famiglia Carrisi ma qualcosa va storto.

Anche oggi, 17 marzo, come ogni domenica, è andato in onda su Rai Uno il seguitissimo programma condotto da Mara Venier, Domenica In. Tantissimi ospiti hanno allietato la domenica pomeriggio dei telespettatori italiani. La padrona di casa Mara Venier ha ospitato tanti artisti durante la puntata: Red Canzian e sua figlia Jessica, Lino e Rosanna Banfi, Pif con il quale si è scambiato un amorevole bacio sulle labbra. Poi ancora, Giusy Ferreri, i Boomdabash e le figlie di Albano Carrisi, ovvero Cristel Carrisi e Romina Power. Proprio quest’ultime sono state le prime ospiti del programma. Quando però entrano in studio, succede una cosa davvero inaspettata.

Domenica In, entrano in studio Cristel Carrisi e Romina Power, la reazione del pubblico è inaspettata

Le prime ospiti di Mara Venier nella puntata di oggi, domenica 17 marzo, sono state Cristel Carrisi e Romina Power. Le due figlie di Albano Carrisi si raccontano alla padrona di casa e ricordano insieme a lei la loro infanzia, i loro affetti e lo sviluppo della loro carriera. Nonostante la bella intervista, il pubblico da casa ha una reazione davvero inaspettata. Infatti moltissimi utenti su Twitter, che seguivano la trasmissione, hanno commentato negativamente la scelta di invitare le due sorelle figlie del grande cantante Albano. La maggior parte degli utenti sul social si dicono stanchi della presenza della famiglia Carrisi in tutte le televisioni. Ecco alcuni tweet: “Ma in quante salse ci dobbiamo sorbire i Carrisi?? Anche basta”. Ancora: “Si può passare una domenica Carrisi-free?”. “I Carrisi sono ovunque”. Insomma gli utenti sui social sono stati molto critici. Ma bisogna ammettere che la famiglia di Albano Carrisi è molto apprezzata dagli italiani e, in quanto tale, è davvero una garanzia per gli ascolti televisivi. E questo la zia Mara lo sa.

