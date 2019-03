Harry e Meghan, addio al Kensington Palace: ecco cosa sta succedendo.

E’ tempo di grossi cambiamenti in Inghilterra e in tutto il Regno Unito. Con la questione Brexit che sta entrando nel vivo e mai come in questo momento sta facendo vivere un bel po’ d’ansia ai membri del Parlamento inglese e ai cittadini, anche nella famiglia reale ci sono novità inattese e molto interessanti. La Regina Elisabetta ha infatti decretato che i duchi del Sussex, ovvero il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, devono lasciare Kensington Palace e trasferirsi nella residenza di campagna della famiglia reale a Frogmore Cottage, a meno di un miglio dal castello di Windsor. Questa casa potrà offrire loro ben diciotto stanze da letto e un parco da cento tremila metri quadrati, dove inoltre si trovano anche le tombe della regina Vittoria e del principe Alberto. Ma qual è il motivo del trasferimento?

Harry e Meghan lasciano Kensington Palace perché…

Si deve al fatto che i duchi separano la loro attività istituzionale e i loro uffici. Harry e Meghan infatti potranno sbrigare le loro faccende sotto il controllo di Buckingham Palace, avendo a disposizione uffici di comunicazione separati con speaker personali. Infatti, William e Kate resteranno invece a Kensington Palace insieme ai loro figli. C’è chi giura però che la separazione dei due fratelli dalla loro casa natale sia dovuta alle beghe tra le due donne. Sembra ormai risaputo che Kate non ami Meghan, così come l’americana sia entrata in scivolata nella vita della famiglia reale. Si vocifera anche che la Regina Elisabetta, Sua Maestà, e suo marito Charles abbiano capito che l’ascesa al trono comporti che le due coppie non scoppino, ma dividano semplicemente i loro domicili e, insieme, gli addetti stampa. Ad esempio Christian Jones si occuperà di William e Kate mentre per i duchi del Sussex sta lavorando Sara Latham, reduce dai trionfi, si fa per dire, ottenuti alla Casa Bianca con la presidenza dei Clinton e anche con Obama.

