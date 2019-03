Domenica Live, la gonna di Barbara D’Urso si alza e scatta il siparietto hot con gli ospiti in studio.

La puntata andata in onda ieri, domenica 17 marzo 2019, di Domenica Live il pomeriggio di Barbara D’Urso è stata assolutamente una puntata epica. Tanti i momenti importanti ed interessanti come l’arrivo del Ministro degli Interni Matteo Salvini, la presentazione ufficiale della piccola figlia di Nancy Coppola, nata da soli 5 giorni, l’annuncio del matrimonio tra Alessia Macari e Oliver Kragl e e anche un momento estremamente divertente con la mamma di Umberto Smaila che ha deciso di festeggiare i suoi 93 anni proprio in diretta TV da Barbara D’Urso a Domenica Live.

Incidente hot per Barbara D’Urso a Domenica Live

Proprio durante il momento dei festeggiamenti, quando per fare una una sorpresa alla signora Mary sono arrivati i vecchi componenti del gruppo I Gatti di Vicolo Miracoli, in studio è successo qualcosa di particolarmente hot per Barbara D’Urso! Tutti gli attori che facevano parte di questo gruppo si sono quindi riuniti proprio per festeggiare la mamma di Umberto Smaila, ma come dicevamo è successo qualcosa di particolare. Quando hanno portato la torta all’interno del nello studio di Domenica Live, Oppini, Smaila e Salerno si sono seduti tutti accanto alla padrona di casa. Franco Oppini si è prestato al gioco e ha finto di essere un tavolino su cui è stata appoggiata la torta e la nonna Mary ha potuto soffiare le candeline. Piegandosi però a quattro zampe davanti a Barbara D’Urso, Oppini si è lasciata andare ad una battuta dicendo che lui stava benissimo lì sotto e che ha visto delle cose”Che voi umani… c’è la sorpresa qui!” ha chiosato tra la risate l’attore. Barbara D’Urso si è ovviamente prestata al gioco e ha detto nessuno la vede mai questa sorpresa. Il siparietto con la gonna leopardata della conduttrice che continuava ad alzarsi e Oppini e Salerno cercavano di tirarla giù è durata però un po’, scatenando ovviamente l’ilarità del pubblico a casa e in studio.

