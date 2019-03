Belen Rodriguez, che movenze: la gonna si alza, si vede tutto chiaramente

Belen Rodriguez, che movenze: la gonna si alza, si vede tutto chiaramenteGli impegni lavorativi di Belen Rodriguez non terminano mai. E così, dopo l’avventura di Sanremo Young, la showgirl argentina è pronta a cimentarsi in un nuovo progetto. Belen, infatti, è pronta a calarsi nei panni di conduttrice. Questa volta, però, di un programma del tutto comico. Parliamo, infatti, di Colorado Cafè. Se, però, nel caso di talent di Rai Uno, era un ruolo del tutto inedito per lei. Tra l’altro portato a termine dignitosamente. In questo caso, invece, la situazione è completamente differente. Già in passato, infatti, Belen aveva condotto tale comedy show.

Belen Rodriguez è pronta per questa nuova avventura. La showgirl, dunque, è pronta a divertirsi, ridere e scherzare. Ma, soprattutto, allietare il pubblico. Lo si deduce dalle ultime stories pubblicate su Instagram. Belen è, infatti, nei camerini degli studi. Sta misurando i vestiti per le diverse puntate. E, come sempre, si lascia immortalare. Beh, tra i diversi video condivisi, è impossibile non notarne alcuni in particolare. Mentre, infatti, Belen si lascia preparare dal suo stylist di fiducia, Giuseppe Di Cecca, si scatena in un delizioso balletto. Ebbene è proprio sulle note di una famosa canzone di Britney Spears che la showgirl mostra qualcosa di straordinario. La gonna a quadri, infatti, si alza. Lasciando intravedere un po’ troppo. Peccato, però, non poter leggere i commenti. Ma siamo certi che, ancora una volta, Belen avrà fatto girare la testa a tanti suoi followers.