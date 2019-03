Reazione a catena, clamorosa decisione della RAI: fan della trasmissione increduli

La trasmissione in questione tornerà a fare compagnia da maggio in pio a milioni di italiani che, però, adesso, devono fare i conti con una novità che in maniera del tutto inevitabile lascerà molti telespettatori seguaci di questo programma a bocca aperta. A condurre la trasmissione l’anno scorso è stato Gabriele Corsi che, però, stando alle voci che stanno circolando nelle ultime ore, nonostante il buon lavoro non dovrebbe essere confermato.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito dei vari programmi che si tengono ogni giorno sia sulla RAI che sulle reti Mediaset, senza ovviamente dimenticare le altre, con un particolare riferimento a “Reazione a catena”, allora CLICCA QUI!

Tra i nomi più gettonati per raccoglierne l’eredità di Gabriele Corsi c’è quello di Marco Liorni, oggi al timone di “Italia Sì!”, con risultati davvero notevoli ma adesso questa sua posizione di favorito pare che sia insidiata in maniera importante da un altro presentatore noto da tempo in casa RAI.

Reazione a Catena, nuovo conduttore per il programma

Nelle ultime ore sta prendendo piede la candidatura di Tiberio Timperi, che a quanto pare potrebbe essere una seria alternativa a Gabriele Corsi. Tra i due, dunque, per prendere il timone di questa trasmissione potrebbe esserci un vero e proprio testa a testa. Andiamo a vedere, dunque, chi la spunterà, ma in ogni caso quel che è certo è che bisogna pazientare ancora un po’. Poi, finalmente, la RAI scoprirà le carte. Sono stati tanti i momenti memorabili nella passata stagione. Vediamo quest’anno cosa ci regalerà.