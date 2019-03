Selvaggia Lucarelli ricattata per un video hard: l’incredibile rivelazione. L’opinionista per la prima volta parla di un grave episodio accaduto anni fa.

Selvaggia Lucarelli, blogger e scrittrice, è stata intervistata dal quotidiano La Verità a proposito della vicenda che ha visto protagonista Giulia Sarti, di cui si sta discutendo molto in questi giorni per via di alcune foto hot scattate nell’intimità.

Parlando di questo argomento, a Selvaggia torna in mente uno spiacevole episodio: un vero e proprio ricatto per un video hard.

Selvaggia Lucarelli ricattata per un video hard

L’opinionista per la prima volta ha parlato di un grave episodio di cui è stata protagonista anni fa e che ricorda vagamente quanto successo a Giulia Sarti, membro della Camera dei Deputati: «Un giorno, anni fa, mi arrivò una telefonata da Lele Mora: ‘Guarda che c’è un tizio che ha un video in cui tu fai sesso e sta cercando di venderlo in giro. Il primo impulso, che non riuscii a trattenere, fu quello di scoppiare a piangere!».

Selvaggia Lucarelli ha raccontato la sua esperienza «Mi feci coraggio, indagai, provai a risalire la catena; chiesi chi fosse il tipo, lo individuai, e solo così, dopo giorni di angoscia, ebbi la certezza che la ragazza del video non fossi io!».

“La vergogna che provi non è per te, ma per i tuoi cari. Tuo figlio, i tuoi genitori, gli amici. Sono riuscita a fermare la cosa perché ho tanti strumenti, altri no”.

Intanto, Selvaggia Lucarelli tornerà nelle vesti di giudice a Ballando con le stelle il prossimo sabato 30 marzo. Con lei ci saranno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith, tutti di nuovo insieme per una nuova scoppiettante edizione del programma di successo condotto da Milly Carlucci.

Per essere sempre aggiornato su tutti gli scoop e le indiscrezioni dei vip e dei personaggi del mondo dello spettacolo più seguiti del momento, clicca qui!