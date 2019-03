Shaila Gatta, la velina di Striscia la Notizia, ha aggiornato i suoi followers riguardo la sua vita privata. Fa un annuncio che lascia di stucco tutti.

La bellissima velina di Striscia la Notizia, Shaila Gatta, ha risposto ad alcune domande dei suoi fan sul suo profilo Instagram. Tantissimi i suoi followers curiosi di sapere cosa fa durante il giorno Shaila, cosa le piace oltre al ballo e le sue abitudini. Un’utente ha chiesto anche qualcosa sulla sua vita amorosa. La risposta della napoletana ha lasciato tutti a bocca aperta.

Striscia la Notizia, Shaila Gatta: l’annuncio clamoroso, followers di stucco

La bellissima velina Shaila Gatta è sempre attiva sui social. È molto simpatica e regala spesso risate ai suoi followers. Durante una serata a casa in relax si è dedicata ai suoi fan che le hanno fatto tantissime domande. Una in particolare ha attirato l’attenzione di tutti: “Sei single?“. La risposta della ballerina ha lasciato tutti di stucco:

“Sono single, quando arriverà la persona giusta e sarà il momento arriverà. L’importante è stare bene con se stessi.

Shaila era fidanzata con il ballerino Jonathan Gerlo, anche lui ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Perchè i due si sono lasciati? Stesso la napoletana ha svelato il motivo:

“Le relazioni possono anche finire. Non deve essere per forza a vita, magari ti rendi conto che non era la persona giusta e quindi, bisogna andare avanti. Va bene così”.

I due formavano una bellissima coppia ma, come ha detto la napoletana, le relazioni a volte possono anche finire. Shaila non sembra scottata particolarmente dalla fine della sua storia con Jonathan: saggiamente ha spiegato che le storie non sempre possono durare per sempre.

