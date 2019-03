A Striscia la Notizia, la prima posizione nella classifica de “I nuovi Mostri” è toccata alle due veline Shaila Gatta e Mikaela Silva. Ecco perché…

Striscia la Notizia è uno dei programmi più longevi che vanno in onda sulle reti Mediaset. Il tg satirico più seguito d’Italia, va in onda ormai dal 1988, quando su Italia 1 venne presentata la prima edizione di questo programma destinato a fare la storia della televisione italiana e soprattutto del gruppo Mediaset, il primo grande network di tv private in Italia. Negli anni la caratteristica principale del programma ideato da Antonio Ricci è stata quella di non guardare in faccia a nessuno nei loro servizi arguti e ironici, molto spesso prendendo di mira soprattutto protagonisti e colleghi presenti in altri programmi Mediaset. Mai però era capitato ciò che è accaduto ieri sera, venerdì 1° marzo, nel servizio dedicato alla classifica de “I nuovi Mostri”.

Striscia la Notizia, veline prese di mira: ecco cos’è successo in queste ore

Questa volta infatti, Striscia la Notizia se l’è presa ironicamente direttamente con due personaggi che fanno parte del programma: le veline. Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva infatti, sono state protagoniste del primo posto della classifica de “I nuovi Mostri”, complice un’intervista che le due hanno rilasciato a Silvia Toffanin nel programma del sabato pomeriggio che va in onda sempre su Canale 5, Verissimo.

Shaila e Mikaela, infatti, si sono rese protagoniste di una lunga ed intensa intervista che le ha viste più volte scoppiare a piangere dinanzi alle telecamere del programma Verissimo, che è sicuramente uno dei più seguiti del weekend su Mediaset, ma è tra le altre cose, uno dei più bacchettati da Striscia la Notizia proprio nella curiosa classifica de “I nuovi Mostri”, dove la redazione del programma serale di Canale 5 confeziona le perle della settimana televisiva. “Un’intervista fiume… di lacrime!”, questo è stato il commento a corredo del servizio che decretava la prima posizione nella classifica de “I nuovi Mostri” per Shaila Gatta e Mikaela Silva, le due veline che da oggi hanno anche questo piccolo e curioso primato.

