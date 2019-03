Anticipazioni Il Nome della Rosa Serie TV Rai: puntate in streaming come vedere

Va in onda questa sera il terzo appuntamento con Il Nome della Rosa, la serie tv adattamento del libro di Umberto Eco diretta da Giacomo Battiato con un particolarissimo John Turturro. La serie sta tenendo incollati alla televisione tantissime persone che seguono con passione le avventure raccontate nel libro, successivamente nel film e ora nella serie tv.

Anticipazioni Il Nome della Rosa oggi, 18 marzo 2019

Le anticipazioni della puntata di oggi parlano della ragazza Gitana che trova Anna priva di sensi. All’Abbazia intanto vediamo una cena piuttosto densa di tensione alla fine uno dei monaci confessa il suo trascorso da dolciniano, ma proclama la sua totale estraneità a tutti i delitti. Intanto prosegue la disputa inerente il fatto se la chiesa deve o meno rinunciare alle ricchezze. Alla fine viene avviene una rissa e iniziamo così ad entrare nel vivo della trama perché troviamo l’erborista Severino che va ad avvisare Guglielmo da Baskerville di aver trovato un libro molto strano nel laboratorio. Poco dopo questo annuncio l’uomo muore e Guglielmo si mette subito alla ricerca di questo manuale, ma non lo riconosce e quando si rende conto che in realtà ce l’aveva proprio sotto gli occhi, il manoscritto è scomparso di nuovo.

Il Nome della Rosa Serie TV Streaming: come vedere le puntate

Se vi siete persi qualche puntata de Il Nome della Rosa la serie TV successivamente alla messa in onda della prima puntata lunedì 4 marzo in prima serata su Rai 1 (la prima di 8 episodi) non preoccupatevi. Se vi state chiedendo infatti come vedere la miniserie in streaming Il nome della rosa sappiate che ovviamente potreste vederla su Rai 1 in chiaro anche in versione HD sul canale 501. Se avete poi un computer e non la tv basterà collegarsi al sito ufficiale streaming della RAI per poter vedere tutte le puntate su Raiplay. Infatti potrete trovare anche Il Nome della Rosa in streaming accedendo al servizio on demand della RAI sempre su Raiplay.

