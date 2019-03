Abbandono shock nel programma di Uomini e Donne: la corteggiatrice è ancora innamorata del suo ex.

Una delle coppie più amate del trono over di Uomini e Donne è stata sicuramente quella di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due avevano abbandonato il programma insieme circa un anno fa e avevano partecipato anche a Temptation Island dal quale erano usciti insieme promettendosi amore eterno. Tra i due però le cose non sono andate per il meglio e dopo qualche tempo erano tornati in studio a Uomini e Donne per dire a Maria De Filippi che si erano lasciati e entrambi avevano l’intenzione di tornare nel programma per trovare un nuovo amore.

Leggi anche: Uomini e Donne, trono over: nuovo attacco di Tina contro Gemma fuori dagli studi

Ida Platano abbandona il programma di Uomini e Donne

Una delle ultime anticipazioni sul Trono Over di Uomini e Donne però riguarda la decisione shock di Ida Platano che secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, avrebbe chiesto di lasciare il programma perché ancora innamorata di Riccardo. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne. Trono Over, nelle prossime puntate vedremo Riccardo Guarnieri al centro studio che avrebbe iniziato la conoscenza con una ragazza del parterre di Uomini e Donne. Tra i due erano risultano evidenti complicità e feeling, cosa che Ida Platano non ha potuto non osservare e la sua reazione è stata piuttosto sofferente.

Dopo aver ascoltato quello che Riccardo e la nuova corteggiatrice si sono detti a proposito della loro conoscenza, Ida avrebbe preso la parola e detto a Maria De Filippi che voleva lasciare il programma perché ancora innamorata di Riccardo: “Me ne vado da qui, non mi va di vederlo mentre conosco un’altra donna”.

Ida Platano quindi non è pronta a conoscere altri uomini, ma Maria De Filippi ha cercato di trattenerla consigliando di non fare questo errore e ha proposto anche a Ida e Riccardo un confronto più cercare di chiarirsi una volta per tutte. Riccardo Guarnieri, dal canto suo saputa la notizia che Ida avrebbe voluto lasciare il programma ha nuovamente tirato fuori il suo carattere e le sue parole chiave: ossia che non può tornare con Ida Platano perché la donna non farebbe altro che criticarlo e trattarlo male, sottolineando tutte le cose che non vanno bene. Riccardo inoltre ha detto di non amarla più, ma nonostante tutto Ida, con tutte le forze ha cercato di convincere il suo ex fidanzato a dare alla loro relazione un’altra possibilità, ma senza successo.

Per ulteriori news su Uomini e Donne, Ida e Riccardo–> clicca qui