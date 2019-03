Gli indizi che riportano al ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sono sempre di più. L’ultimo scatto di Andrea, scioglie quasi ogni dubbio.

La notizia che Giulia De Lellis e Andrea Damante sono ritornati insieme gira da un po’ sul web. I due sono stati avvistati insieme, ed un paparazzo è riuscito a beccarli anche in un momento più intimo: i due, dietro una finestra, si scambiano un bel bacio. Manca solo l’ufficialità da parte di entrambi, perchè il popolo del web è convinto che il loro sia un bellissimo ritorno di fiamma. Anche l’ex tronista ha pubblicato un suo scatto che ha richiamato l’attenzione dei followers. Scopriamo perchè.

Giulia De Lellis e Andra Damante di nuovo insieme? Ormai non c’è più dubbio

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati i due protagonisti di Uomini e Donne, quasi tre anni fa. La loro storia d’amore ha raccolto tantissimi consensi ed ha fatto sognare tutto il pubblico del programma. Si sono lasciati già da un po’, in seguito ad un presunto tradimento di Andrea. In questo giorni, però, si parla di un ritorno di fiamma tra i due, anche se nè Giulia nè Andrea hanno confermato i rumors sul loro conto.

Ci sono tanti indizi a cui si aggrappano tutti i fan della coppia che li vorrebbero rivedere di nuovo insieme. L’ultimo è arrivato ieri sera, 19 marzo 2019: Andrea Damante ha pubblicato sul suo profilo Instagram un suo scatto in piscina. La didascalia ha attirato l’attenzione di tutti: “Manca solo la mia paperella!”.

Tutti i fan dell’ex tronista e di Giulia sono impazziti perchè ricordano bene che Andrea chiamava la sua ex con il soprannome “paperella”, per il modo in cui cammina. Insomma, il post parla chiaro ed i suo i seguaci insieme alle “bimbe di Giulia de Lellis” vogliono una risposta. Sarà tutto pura casualità o hanno deciso di tenere la loro relazione lontana dalle telecamere?

