Uomini e Donne, Teresa Langella rifatta? Un intervento è andato male

Tra i protagonisti di “Uomini e Donne” più chiacchierati di sempre non si può non annoverare Teresa Langella. Corteggiatrice ed ex concorrente, tra le altre cose, anche di Temptation Island, oltre che cantante neomelodica, è molto apprezzata per ragioni legate alla sua bellezza a dir poco disarmante. Nel corso degli anni, però, molto spesso sono stati tanti coloro che hanno dubitato della autenticità, per così dire, del suo corpo, con i sospetti di ritocchi fatti al suo fisico che si sono susseguiti nel corso del tempo.

A queste accuse ha preferito rispondere per metterle in maniera del tutto definitiva a tacere, dal momento che si facevano sempre più insistenti. E lo ha fatto con parole che spazzano il campo definitivamente da ogni dubbio.

Uomini e Donne, Teresa Langella è rifatta

Di recente si è resa protagonista di una nuova gaffe che ha fatto parlare nuovamente di lei in chiave negativa. Al di là di tutto, però, va apprezzata per il suo coraggio nel dichiarare apertamente la verità. Ha, infatti, ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica: “Dai 18 ai 26 anni si cresce. Quelli però si chiamano cambiamenti naturali. Fatevene una ragione. A parte le tette che sono state rifatte anche male”. Insomma, adesso sono davvero fugati tutti i dubbi.