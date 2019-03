Diletta Challenge, partecipa anche la Buccino: maglia scollata, si vede tutto

Negli ultimi tempi sta divampando, soprattutto sui social, la cosiddetta “Diletta Challenge”, lanciata di moda, per così dire, dalla bellissima giornalista di DAZN. Si tratta di eseguire il seguente esercizio: accovacciati sulle ginocchia, con una spinta delle gambe bisogna sollevarsi e mettersi in piedi eseguendo una sorta di salto.

Vi stanno prendendo parte sempre più persone, come detto, ed a questo lungo elenco ha voluto andare ad aggiungersi anche la bellissima Cristina Buccino, una delle donne più belle in Italia in senso assoluto. Al di là della bontà dell’esecuzione dell’esercizio, ad attirare l’attenzione degli utenti dei social è senza ombra di dubbio un altro dettaglio.

Diletta Challenge, anche la Buccino vi prende parte

Come detto la Buccino è certamente una icona del mondo dei personaggi famosi e negli ultimi giorni aveva fatto alzare la temperatura dei fan con un tuffo immortalato e condiviso sui social. Ha preso parte alla Diletta Challenge ma lo ha fatto con una maglietta scollata. Eseguendo l’esercizio, in maniera inevitabile è stata sfrenata la fantasia dei seguaci suoi e della Leotta.