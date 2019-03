Diletta Leotta ci mostra suo papà su Instagram: baffi bianchi e movenze da ballerino.

Chi ama il calcio, ama lei. Diletta Leotta, la bionda e prorompente giornalista sportiva che da qualche anno fa girare la testa a tutti gli appassionati di calcio. Ma non solo. La bella siciliana infatti è seguitissima non solo nelle sue trasmissioni sportive, ma anche sui social. Merito sicuramente della sua bellezza, che Diletta ama mettere in risalto le commentatissime foto che giorno dopo giorno riempiono il suo profilo. La Leotta però spesso dedica uno spazio nel suo profilo social al suo grande amore: la sua famiglia. Se qualche giorno fa Diletta ci ha mostrato la bellissima madre, ora è la volta del papà. Che la giornalista mostra in una veste del tutto inedita. Diamo un’occhiata!

Per tutte le ultime news e foto di Diletta e Leotta e le giornaliste sportive più amate d’Italia CLICCA QUI!

Diletta Leotta ci mostra suo papà: baffi bianchi e movenze da ballerino nel video postato su Instagram

Poche ore fa la bellissima bionda del calcio ha postato un video sul suo Instagram, col quale fa gli auguri a una persona speciale: il suo papà. La scena mostrata nel video è molto particolare: padre e figlia si trovano a una festa con la musica e ballano vicini. La frase con cui Diletta accompagna la foto infatti è questa: Sei il mio ballerino preferito! Auguri papà. Un dedica dolce, e allo stesso tempo simpatica, in cui la ragazza mostra una scena di vita quotidiana tra lei e il suo papà.

Leggi anche —>Diletta Leotta in abito corto: l’inquadratura dal basso fa impazzire Instagram

Un padre baffuto dal viso buono, che appare sorridente alla telecamera e felice di condividere quel momento con l’amata figlia. Ma inutile dire che anche in questo video, i più attenti hanno notato che Diletta indossa un abito particolarmente scollato. A dimostrazione del fatto che, anche quando vuole essere solo dolce, Diletta non smette di essere sexy. Un mix perfetto, che la rende una delle donne più amate dagli italiani.

Ecco il video: