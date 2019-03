Stasera in Tv, martedì 19 marzo: Benvenuti al Nord | Trama | Cast. In onda su Canale 5 la famosa commedia interpretata da Claudio Bisio e Alessandro Siani.

Stasera in tv, 19 marzo 2019, andrà in onda su Canale 5 alle 21:20, una delle tanto amate commedie interpretata da Claudio Bisio e Alessandro Siani, il film “Benvenuti al Nord”. Si prospetta un grande martedì all’insegna dell’intrattenimento, dal momento che in programma ci sono diversi spunti interessanti. Una menzione particolare la merita certamente il film commedia della coppia come formata da Bisio e Siani.

Stasera in TV, Benvenuti al Nord: trama

Dopo l’esperienza di due anni nel piccolo ufficio postale campano, Alberto è ritornato nella sua Milano. Poiché dedica il suo tempo esclusivamente al lavoro, la moglie Silvia decide di lasciarlo. Nel frattempo a Castellabate, Mattia continua ad essere irresponsabile a tal punto da finire mollato dalla moglie Maria, dalla quale ha avuto un figlio. Successivamente il campano viene trasferito a Milano e qui Mattia si ritrova catapultato in un universo a lui totalmente estraneo e incomprensibile. Toccherà quindi al grande amico Alberto aiutarlo a conoscere meglio la città metropolitana.

Cast