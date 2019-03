Fedez commette una gaffe clamorosa su Instagram: la Ferragni è incredula. Dopo aver divulgato il numero della cognata, arriva la reazione della Ferragni.

Fedez, il noto rapper italiano, nelle ultime ore è stato protagonista di una gaffe pubblicata da lui stesso su Instagram. Il problema è nato nel momento in cui il cantante ha pubblicato come storia una conversazione WhatsApp dell’intero gruppo di cognati. La chat ha fatto il giro di Twitter e in base ai vari tweet siamo a conoscenza che, all’interno della chat di gruppo, erano presenti (oltre lui e Chiara Ferragni) Valentina Ferragni con il compagno Luca Vezil e Francesca Ferragni con il fidanzato Riccardo. Tuttavia Fedez non ha mai salvato il contatto né di Valentina né del compagno di Francesca, Riccardo. Proprio per questo motivo il loro numeri di cellulare erano ben visibili a tutti. Dopo essersi accorto del casino, il cantante ha subito rimosso la storia dal suo profilo anche se su internet è possibile ancora trovare lo screenshot. Ma non è finita qui, Chiara Ferragni infatti, poche ore dopo la gaffe di suo marito, ha pubblicato una storia molto particolare.

Fedez commette una gaffe clamorosa su Instagram: arriva la reazione della Ferragni

Ieri pomeriggio Fedez ha condiviso in una storia una chat privata, tra lui la moglie e i cognati, dove per errore erano visibili i numeri di telefono di Valentina Ferragni e del compagno di Francesca Farragni, Riccardo. Poche ore dopo Chiara Ferragni ha condiviso una simpatica storia dove mostra Fedez “chiedere scusa” sulle note della canzone “Perdono” di Tiziano Ferro. La Ferragni commenta il video con: “Il suo modo di chiedere scusa per i casini che ha combinato oggi”. Tuttavia non è la prima volta che il rapper diffonde il numero di un personaggio celebre, infatti qualche mese fa, per uno scherzo, divulgò il numero di Fabio Rovazzi.

