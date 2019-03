Isola dei Famosi, il duro attacco di Jeremias Rodriguez ad Alda D’Eusanio: “Sei gelosa di Soleil.

“È la naufraga più discussa di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Ma è anche la più forte. Soleil Sorgè è, per l’ennesima volta, la leader della settimana. Nella puntata andata in onda ieri 18 marzo 2019, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha trionfato nuovamente su tutti gli altri concorrenti, dimostrandosi la più forte in qualsiasi prova. Una caratteristica, questa, che però non risparmia Soleil dalle critiche. Critiche che la bionda riceva già spesso e volentieri a causa del sue caratterino tutt’altro che accomodante. Tra le principali “nemiche” di Soleil, c’è l’opinionista Alda D’Eusanio, che spesso commenta i comportamenti di Soleil con parole non proprio dolcissime. A difendere la naufraga, ieri, è stato il suo Jeremias, che ha rivolto alla D’Eusanio un’accusa molto particolare.

Isola dei Famosi, il duro attacco di Jeremias ad Alda D’Eusanio: “Sei gelosa di Soleil”

Nella puntata di ieri, Soleil è diventata la nuova leader della settimana, battendo Aaron nella consueta prova del fuoco. Dov’è la novità? Non c’è, in quando la bella Soleil ha praticamente vinto il titolo quasi tutte le settimane da quando è sull’isola. Ma qualcuno ha avuto da ridire. L’opinionista in studio del reality Alda D’Eusanio ha voluto sollevare una polemica a riguardo : “Soleil va sempre sull’Isla Bonita e mangia Buondì. Poi grazie che è più forte e vince tutte le prove”. Un’osservazione giusta, che però ha infastidito non poco uno degli ospiti in studio. Si tratta di Jeremias, chi se no? L’argentino, col quale Soleil ha iniziato una relazione proprio sull’isola, ha deciso di difendere la sua amata dalle accuse dell’opinionista. Secondo il fratello minore di Belen, Alda ha un vero e proprio accanimento contro la naufraga. “Parli sempre male di Soleil! Sei gelosa di lei?”. La frecciatina pungente dell’argentino non ha però offeso la D’Eusanio, che ironicamente ha risposto “Si guarda sono gelosissima..” E voi, da che parte state?

