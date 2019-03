Isola dei Famosi, polemiche senza fine intorno al reality: “È solo pubblicità”.

Non è l’edizione più fortunata de L’Isola dei Famosi questa ancora in corso. A giudicare dagli ascolti bassi che accompagnano il reality sin dalla prima puntata, la conduttrice Alessia Marcuzzi non se la passa particolarmente bene. Forse colpa di un cast poco “interessante” o della mancanza di contenuti, quel che è certo è che il reality di Canale 5 quest’anno non è mai riuscito a decollare. A peggiorare la già critica situazione, la clamorosa polemica nata dopo lo scontro tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona, che ha fatto cadere piogge di critiche sul reality ambientato in Honduras. Come se non bastasse, nelle ultime ore è venuta fuori una nuova interessante polemica riguardo un aspetto particolare della trasmissione. Vediamo di cosa si tratta.

Isola dei Famosi, polemiche senza fine intorno al reality di Canale 5: “È solo pubblicità”

Tra le numerose note negative del reality di Canale 5, gli utenti del web, in particolare di Twitter, ne hanno messo in evidenza una in particolare. Quale? La troppa pubblicità. Tantissimi infatti i messaggi in cui il pubblico si è lamentato per gli eccessivi blocchi pubblicitari della decima puntata dell’ Isola. Una puntata che, in effetti, è scandita da innumerevoli interruzioni per via delle pubblicità. Un aspetto questo che di certo non aiuta i telespettatori a restare incollati alla tv.

Un ironico tweet su tutti ha spiegato alla perfezione la situazione: “Vi spiego l’Isola: pubblicità, noia, pubblicità 60 secondi, pubblicità, noia /cocco gate / daje tutta, pubblicità, pubblicità, 60/59/58/57/56, pubblicità, pubblicità”. Un’edizione insomma che il web definisce “noiosa” e che, a giudicare dalla quantità di commenti negativi, non resterà nei ricordi dei telespettatori. Mancano solo due puntate, intanto, alla fine: la prossima puntata sarà la semifinale, in cui si è già qualificata la leader della settimana, o meglio di tutte, Soleil. E chissà se, tra una pubblicità e l’altra, sarà proprio la bella bionda a trionfare.