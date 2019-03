Ucraina: nella lista nera anche Pupo, Riccardo Fogli, i Ricchi e Poveri. Continua ad estendersi la lista nera dei personaggi indesiderati.

Sembra essere diventata una barzelletta e invece è tutto vero. L’Ucraina ha esteso la sua lista nera e ha aggiunto nuovi personaggi italiani. Mentre Albano è pronto a ricorrere alla corte di Strasburgo ed esorta l’intervento del Ministro degli Interni, mentre Toto Cutugno ha annunciato che andrà comunque in Ucraina per un concerto, si estende la lista delle presunte minacce alla sicurezza nazionale dell’Ucraina. Stando alle notizie delle ultime ore infatti anche Pupo, i Ricchi e Poveri e Riccardo Fogli sarebbero finiti nella oramai celebre black list Ucraina di personaggi indesiderati. A riportare la brutta notizia è stata Eleonora Daniele, conduttrice di Rai1, nel corso del programma “Storie Italiane”.

Ucraina, continua ad estendersi la lista nera dei personaggi indesiderati

Pupo, i Ricchi e Poveri e Riccardo Fogli: sono i nuovi nomi che godono di una enorme popolarità nei paesi dell’est europeo, Russia in particolare. In particolare, siamo a conoscenza che Pupo, come Albano, è stato protagonista di un video di auguri di buon compleanno in lingua russa inviato a Putin. Tuttavia, al momento, oltre a non esserci una conferma della notizia, non conosciamo le motivazioni degli altri nomi imputati. Infatti non ci sono dichiarazioni da parte di Pupo, i Ricchi e Poveri e in particolare da Riccardo Fogli, impossibilitato soprattutto poiché è in Honduras per partecipare al reality L’Isola dei Famosi. Adesso bisogna aspettare di ricevere la reazione da parte di questi personaggi, se chiederanno come Albano i danni o se come Toto Cutugno la considereranno una cosa da poco.

