Vanessa Incontrada presa di mira sui social: ecco il motivo. La bellissima spagnola sta vivendo un periodo difficile a causa del suo aspetto fisico.

Vanessa Incontrada, per anni uno dei volti più conosciuti e presenti nelle televisioni degli italiani. Tuttavia negli ultimi tempi è finita, in maniera quasi del tutto inevitabile, un po’ in secondo piano. Inoltre la bellissima spagnola è da un po’ di tempo che non sta vivendo un periodo semplice. Nota a tutti per la sua positività, la sua energia ed anche la sua straordinaria bellezza: la Incontrada ha rivelato più volte all’interno di interviste trasmesse in tv o rilasciate a riviste, di vivere un vero è proprio dramma a causa del suo aspetto fisico. Nel mirino dei social ma in passato anche dei giornali che quando era in gravidanza le dedicarono parole poco carine. “Vanessa la balena” ricorda ancora oggi amaramente la Incontrada. Nel periodo della sua prima gravidanza, infatti, l’attrice ha visto e sentito circolare giudizi e pettegolezzi su di lei poco comprensivi.

Vanessa Incontrada presa di mira sui social: criticata a causa del suo cambiamento fisico

In un periodo particolare della sua vita aveva messo su qualche chilo in più ed è bastato ciò a metterla nel mirino delle persone più cattive. Tuttavia oggi Vanessa, dopo aver affrontato un periodo molto stressante pieno di giudizi e pettegolezzi, è felice e orgogliosa del suo lavoro ma soprattutto della sua fisicità. Anche se gli haters non perdono occasione di criticare, Vanessa mostra di essere superiore ai giudizi negativi, accettandosi per quella che è. Soprattutto nel suo profilo Instagram l’attrice spesso e volentieri lancia frecciatine a coloro che voglio buttarla giù di morale. Il suo profilo infatti è lo specchio della sua persona: foto sorridenti, solare e con didascalie piene di significato. Proprio come una delle ultime foto dove l’attrice si mostra super sorridente recitando: “Avrò cura dei nuovi cambiamenti”.

