Ascolti Tv martedì 19 marzo: Meraviglie di Alberto Angela conquista tutti

Anche in occasione della festa del Papà, martedì 19 marzo, i palinsesti televisivi ci hanno offerto dei programmi davvero interessanti. Su Rai Uno, invece, è andata in onda la seconda puntata di Meraviglie. Il documentario condotto dall’inimitabile Alberto Angela. Su Rai Tre, invece, è continuato l’appuntamento con #cartabianca. Il talk condotto da Bianca Berlinguer. Differenti, invece, ma pur sempre interessanti, i programmi Mediaset. Su Canale 5, infatti, è andato in onda l’esilarante film con Alessandro Siani e Claudio Bisio, Benvenuti al Nord. Mentre su Italia Uno, ha allietato la serata lo show condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, Le Iene Show. Ebbene. Con tutti questi programmi diversi tra loro. Ma pur sempre interessanti. Chi avrà vinto la serata? Ecco tutti i dati auditel nello specifico.

Ancora una volta, i maggiori programmi più seguiti in prima serata sono principalmente due. Alberto Angela, con il suo documentario Meraviglie, però, vince su tutti. Gli interessanti luoghi visitati e la bravura dell’archeologo intrattengono, infatti, 4.186.000 milioni di spettatori. Pari al circa 19,4%. Insomma, una percentuale davvero pazzesca. Subito dopo, però, questo programma c’è l’esilarante film del napoletano Alessandro Siani. Seppure, infatti, Benvenuti al Nord sia uscito nella sale cinematografiche diversi anni fa, incanta sempre. La comicità napoletana abbinata a quella milanese, infatti, ha totalizzato 2.200.000 milioni di spettatori. Pari, quindi, al circa 10,9%. Niente male, però, per i programmi delle altre reti. Le Iene Show, infatti, ha intrattenuto 1.829.000 spettatori. Ottenendo, quindi, il 10.9% di share. Anche la replica del reality Il Collegio ha totalizzato un discreto successo. Le avventure dei giovani ragazzi hanno appassionato 1.274.000 spettatori pari al 5.8% di share. Ed, infine, #cartabianca. Bianca Berlinguer, insieme a Mauro Corona, ha totalizzato 1.165.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%.