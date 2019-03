Marica Pellegrinelli, fidanzata di Eros Ramazzotti, senza trucco: restano tutti sorpresi

La Pellegrinelli risulta essere certamente tra le donne più desiderate dal popolo italiano. Certamente per la sua straordinaria bellezza, senza ovviamente tralasciare la sua eleganza, ma anche perché forma una splendida coppia con una delle icone della musica italiana, vale a dire Eros Ramazzotti. Modella di professione, i fan sono abituati a vederla sempre molto preparata, sia in passerella che agli eventi a cui partecipa.

Stavolta, però, ha preferito fare uno strappo alla regola mostrandosi ai suoi seguaci su Instagram per la prima volta senza trucco lasciando tutti di stucco. Come si evince dalla foto, infatti, la sua bellezza resta praticamente immutata.

Marica Pellegrinelli per la prima volta senza trucco

Dallo scatto in questione si vedono ovviamente i dettagli del suo volto che solitamente vengono coperti dal trucco. La bellezza, però, è praticamente immutata. Inoltre, anche considerando il suo rapporto con la figlia di Eros, Aurora, viene da pensare che è bella anche d’animo e questo non è certamente un dettagli di poco conto. Anche i suoi seguaci su Instagram l’hanno poi elogiata per la foto in questione, che ha ottenuto davvero tanti like.