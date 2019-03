Uomini e Donne, Trono Over, Roberta e la sfilata da capogiro: si vede tutto

Il Trono Over di Uomini e Donne oggi, 20 marzo 2019, vive un momento di particolare tensione. Sembra che tutte le coppi stiano litigando e i toni si alzano sempre di più anche per un niente. Nella puntata di oggi dopo diversi momenti di tensione si è aperta la sfilata, l’appuntamento classico del Trono Over che decreta, a seconda del tema, il vincitore o la vincitrice. Si tratta di un escamotage per vedere le donne e gli uomini in abiti e situazioni diverse rispetto a quelle classiche della puntata. Oggi, però, la situazione si è scaldata molto.

Sfilata Uomini e Donne, Roberta da capogiro

Roberta, una delle donne del parterre di Uomini e Donne del Trono Over, si presenta in studio per la famigerata sfilata dal titolo “50 sfumature di me” con una giacca aderente e sotto un corpetto trasparente che lascia molto poco spazio all’immaginazione. Il tutto coronato da delle auto-reggenti. Durante la sfilata però Roberta non apre la giacca e lascia solo intravedere una calza. Quel tanto che basta per far sognare gli uomini del parterre maschile del Trono Over che, neanche a dirlo, riempiono di voti positivi la donna.

Uomini e Donne, “Sei brutta” e Luisa scoppia a piangere

La sfilata però procede con una polemica dopo l’altra e Barbara, una delle donne del parterre, che sembra avere da ridire su qualsiasi. Non manca poi un momento brutto in cui Armando inizia a litigare con Luisa dopo la sua sfilata e gli scappa un insulto. “Sei brutta” esclama Armando. La donna torna al posto e una volta seduta scoppia in lacrime. Armando si rende subito conto di aver esagerato così decide di chiedere scusa e si alza proprio per andare ad abbracciare Luisa, giustificandosi e dichiarando che si è trattato di un momento di rabbia e che non voleva dire quello ha detto.

