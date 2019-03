Diletta Leotta incanta Instagram con Cristina Buccino: scollatura pazzesca

Diletta Leotta ha letteralmente incantato i followers di Instagram con uno scatto in compagnia di Cristina Buccino. Tra i commenti, si leggono soltanto complimenti, oltre che frasi un po’ troppo volgari che preferiamo non riportare. Tuttavia, non possiamo non notare che tutti si concentrano sulle scollature delle due bellissime showgirl. Tutte e due, poi, vicine, una accanto all’altra, hanno scatenato un’esplosione di reazioni su Instagram.

Diletta Leotta incanta il pubblico con Cristina Buccino in radio

Un’altra giornata di lavoro in quel di radio 105, con la bella Diletta Leotta ai microfoni a fare da speaker per il suo programma. In compagnia, oggi, con la bellissima Cristina Buccino, compagna d’avventura per una settimana ed anche di giochi e challenge. Abbiamo visto tutti, infatti, la Diletta Challenge in cui è riuscita formidabilmente Cristina Buccino nelle ultime ore.

Insomma, le due si sono molto divertite in radio insieme. Ed hanno anche incantato il pubblico social che ha seguito il tutto, storia dopo storia, post dopo post. In particolare, questa immagine ha suscitato un bel po’ di reazioni a catena. Complimenti come se piovessero e, purtroppo, non è mancata qualche frase sconcia. Andiamo a vedere il post Instagram da vicino:

Fisico da urlo, sempre in splendida forma: ma come fanno?

Sono due bellezze diametralmente opposte. Cristina Buccino ha una carnagione più scura, mentre Diletta Leotta è chiara, chiarissima. Diverso il colore dei capelli, uguale invece quello degli occhi. Ciò che le accomuna, tuttavia, è il fisico mozzafiato di entrambe. Possiamo solo immaginare quanti sacrifici fanno ogni giorno per tenersi così in forma e, al solo pensiero, siamo già stanchi. Insomma, Diletta Leotta e Cristina Buccino rappresentano due bellezze italiane al 100% e questo sta ad indicare che, in Italia, le donne sono decisamente stupende.