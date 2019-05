Cecilia Rodriguez Instagram: foto in costume, fisico mozzafiato. La bella argentina incanta i followers con uno scatto di spalle.

Cecilia Rodriguez regala sempre scatti mozzafiato ai suoi followers di Instagram, che ormai sono quasi 4 milioni. La bella argentina attualmente si trova in vacanza a Londra con il suo fidanzato, Ignazio Moser e come sempre immortalano ogni momento della loro giornata. Questa mattina i due si sono concessi un po’ di relax nella SPA dell’hotel ed è proprio in questa fantastica location che Cecilia si mette in posa per uno scatto da urlo che ha infiammato Instagram, scatenando la reazione di centinaia di commenti in poche ore.

Cecilia Rodriguez, foto in costume su Instagram: fisico mozzafiato

Ultimamente siamo abituati a vedere scatti in costume della bella Cecilia. Questo perché, insieme a Belen, ha lanciato la nuova collezione della loro linea di costumi. E quale occasione migliore di una bella piscina per pubblicizzarla? In più, con due testimoniale come le sorelle Rodriguez, il successo sui social è assicurato!

Ecco la foto pubblicata da Cecilia Rodriguez e postata sul suo profilo Instagram:

La storia con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate ed apprezzate. Il loro amore è scoppiato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Oggi, Ignazio e Cecilia sono più innamorati che mai ed hanno dimostrato a tutti come il sentimento che li lega sia speciale ed indissolubile. A testimoniarlo le continue e periodiche fotografie postate dai due sui social che li ritraggono innamorati e felici. Chissà se a breve si parlerà anche di matrimonio.