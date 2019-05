Ad Amici sembrano non finire mai le questioni, ma stavolta il botta e risposta coinvolge due ex concorrenti del noto talent.

Nella giornata di sabato, 18 maggio, tutto il pubblico era in fervida attesa della grande semifinale del noto talent condotto da Maria De Filippi, “Amici”. Tuttavia nel pomeriggio l’attenzione è stata attirata da un’incredibile botta e risposta tra due ex concorrenti di Amici. Su Instagram è infatti nata un’enorme polemica dopo che Giorgio Albanese ha risposto, all’interno delle sue storie, ad alcune domande riguardo Andreas Muller. In particolare il ballerino ha dimostrato di non avere particolare simpatia e stima nei confronti di Muller. Infatti ha specificato che Andreas è una persona che non gli interessa e di conseguenza preferisce non perdere tempo a parlarne. Tuttavia Albanese continua, dopo aver insinuato l’ipotetica raccomandazione che ha visto al centro Muller per la sua relazione con la professoressa Veronica Peparini, sottolinea che lui le soddisfazioni nel suo lavoro le sta ricevendo senza saltare nessun passaggio. Il ballerino tedesco però ha voluto replicare alle varie accuse poste dal collega Albanese attraverso una diretta Instagram.

Amici, botta e risposta pesante tra due ex concorrenti: succede di tutto

Nella diretta trasmessa sul suo profilo, Andreas ha vagliato diversi argomenti a lui cari. Prima di tutto ha chiarito una volta e per tutte il suo rapporto con Albanese. I due concorrenti fin dall’inizio non sono mai stati amici, come spiega anche Muller nella sua diretta. Dopo essersi conosciuti ad un evento, a cui entrambi erano ospiti e dovevano esibirsi, si sono scambiati i numeri di telefono. Da lì si sono sentiti rare volte ma non abbastanza da poter definire il loro rapporto di amicizia. Una semplice conoscenza, riferisce Andreas, che ha avuto un inizio e una fine. Quest’ultima è avvenuta circa un anno fa quando ad un messaggio del Muller, Albanese reagì in malo modo definendo quel messaggio offensivo. Successivamente Giorgio ha chiarito la volontà di non essere più contattato da lui perché non aveva preso bene il fatto che il ballerino non l’aveva salutato dopo aver visto la sua opera teatrale. Tuttavia il tedesco ipotizza ben altro e afferma che Giorgio ha voluto prendere le distanze per altri motivi. Molti fanno riferimento alla relazione che si è formata con la professoressa Veronica Peparini.

Andreas Muller parla della sua ipotetica raccomandazione

Il ballerino tedesco ha preso la palla al balzo e all’interno della diretta sfogo, ha dedicato uno spazio anche al suo rapporto con Veronica Peparini. Difatti Muller ha chiarito che Albanese non è corretto a prendersela solo con lui, dovrebbe comportarsi in maniera equa anche con le altre persone coinvolte. Nelle storie in cui rispondeva infatti Giorgio ha sottolineato la sua incredibile stima per la professoressa e l’assenza di odio nei suoi confronti. Immediatamente dopo però Andreas ha parlato anche della raccomandazione che lo vede ormai al centro di diverse polemiche negli ultimi tempo. Il ballerino ha precisato che non ha mai saltato alcun passaggio per arrivare a ricoprire la sua attuale posizione nel programma. Inoltre Muller ha sottolineato che la professoressa Peparini non detiene tutto questo potere all’interno del talent per poter decidere le sorti dei concorrenti o addirittura proclamare vincitore un allievo piuttosto che un altro.

Il dolce intervento della Peparini

Anche Veronica Peparini ha voluto dire la sua in merito all’enorme discussione che si è venuta a creare tra i due ballerini. Anche se non le sono state rivolte accuse o commenti negativi, come nel caso di Muller, la professoressa ha comunque pubblicato un post di difesa nei confronti del fidanzato. Il suo messaggio non ha destinatari, anzi è molto generale. Parla soprattutto dell’odio gratuito, dell’invidia e dei giudizi che alcune persone rivolgono nei loro confronti. L’unica cosa che però fa andare avanti, è l’umiltà inoltre aggiunge. Nella diretta sfogo Muller si sofferma anche su quest’ultimo post. Il ballerino infatti aggiunge che la Peparini si è comunque sentita chiamata in causa e per questo motivo ha preferito replicare a modo suo. Andreas inoltre aggiunge che non ha mai spinto o obbligato Veronica a fare o dire cose che non voleva. In particolare la loro relazione è assolutamente condivisa e sincera.