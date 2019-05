Domenica In, Jerry Calà sorprende Mara Venier. Ecco cosa è accaduto nella penultima puntata dello show di Rai Uno, e la risposta della conduttrice.

Oggi, domenica 19 Maggio, è andata in onda la penultima puntata di Domenica In. Appuntamento che, come svelato dalle nostre anticipazioni, è risultato davvero imperdibile. Tantissimi, infatti, sono stati gli argomenti trattati. Ma, soprattutto, gli ospiti presenti per questo incredibile appuntamento. Tra i tanti, infatti, non è passata affatto inosservata la presenza di Jerry Calà, ex marito di Mara Venier. Ebbene. Appena entrato in studio, il famoso attore, comico e cantante ha voluto sorprendere il pubblico. Ma, soprattutto, la padrona di casa. Regalandole una dolce rosa rossa. Tuttavia, però, la risposta della ‘zia d’Italia’ ha letteralmente sorpreso tutti. Ecco perché.

Domenica In, Jerry Calà regala una rosa a Mara: la sua risposta è sorprendente

Jerry Calà non si è assolutamente prestato ad alcuna intervista. Piuttosto, però, ha regalato un indimenticabile momento musicale. Prima ancora che le sue esibizioni prendessero vita, però, il famoso cantante ha avuto un dolce pensiero per la padrona di casa. Si è presentato in studio, infatti, con una bellissima rosa rossa. Un gesto davvero sorprendente, bisogna ammetterlo. Tuttavia, però, a catturare l’attenzione è la reazione di Mara Venier. Non si è limitata, infatti, soltanto a ringraziare il suo ex marito. Ma si è lasciata andare ad un ironico commento sul suo aspetto fisico. “Amore ti trovo ingrassato”, esclama la zia d’Italia. “Ho perso 7 chili”, risponde l’attore. Pronta e decisa la contro battuta di Mara: “Ammazza, pensa come stavi prima”. Insomma, un momento davvero esilarante. Che sottolinea il profondo legame che, nonostante gli anni trascorsi, c’è tra i due ex coniugi.

Il loro matrimonio dura solo pochi anni

Com’è noto a tutti, Jerry Calà e Mara Venier si sono sposati nel 1984. La loro storia d’amore, però, è durata davvero poco. Nel 1987, infatti, la coppia ha deciso di separarsi. Nonostante questo, però, il legame tra i due è davvero molto forte. Tanto che, in una recente intervista sempre a Domenica In, la conduttrice si è lasciata andare a delle dolci parole nei confronti del suo ex marito. “Per me sei il fratello che non ho mai avuto”, dichiarò Mara.

