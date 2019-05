Serale Amici 2019, i finalisti reagiscono dopo l’ottenimento del lasciapassare per la Finale nel Daytime di oggi, 20 maggio 2019.

I ragazzi sono arrivati in Finale, Vincenzo ha vinto un contratto di 6 mesi a New York e Alberto in casetta gli fa i complimenti per i risultati: “Fai paura veramente, ogni genere o stile diverso che fai sei pazzesco e trasmetti anche tanto perché racconti te stesso quando fai improvvisazione”.

Finale Amici 2019, Alberto e Vincenzo si confrontano

Vincenzo sostiene di aver avuto comunque un po’ paura delle prove che fa perché si può sempre rimanere bloccati! Alberto dal canto suo sostiene di aver sbagliato qualcosa, ma che ora si sente come a casa quando è sul palco: “Mi piace cantare, mi sento a casa, mi diverto un casino, farei il cantante altre 100mila volte, anche in un’altra vita”. Allo stesso tempo Alberto ha un po’ paura ad uscire perché non sa cosa ci sarà fuori.

Giordana: “Neanche uno spumantino?”

Giordana intanto nella casa bianca con Rafael vorrebbe festeggiare, ma la produzione non porta nemmeno uno spumante: “Almeno una musica allegra?” chiede la cantante, ma sembra che nessuno la accontenti fin quando non parte Maracaibo e così i due concorrenti iniziano a ballare in casa e a cantare. Poi i due vestono il cartonato di Mameli con la giacca della Finale: “Per qualche istante sei il Finalista vedi? Se stai in silenzio le cose arrivano. Se non dici niente è meglio. Sei caruccio con la giacca della finale, poi il fatto che ti sei congelato è meglio del tuo nome vero”.

Intanto però bisogna vedere cosa dice Loredana Berté: “So di essere stata una stron** e un rompiscatole, ma sono felice perché in finale è arrivato il talento alla fine ed è giusto così”.

