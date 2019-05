Martina e Gennaro si baciano per la prova data del Grande Fratello 16, Francesca De André si infuria.

Quella di stasera sarà un’altra puntata particolarmente interessante all’interno della Casa del Grande Fratello 16. Pare che Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati, abbia chiesto di entrare al GF per sfuggire dalla tensione che sta vivendo dopo il caso di Mark Caltagirone il matrimonio annullato con Pamela Prati. Una mossa molto furba a livello commerciale oppure una reale necessità? Vedremo cosa succederà questa sera.

Leggi anche: Grande Fratello 16, fulmine sulla casa fa saltare la diretta

Francesca De André e Gennaro

Intanto all’interno della casa del Grande Fratello 16, Gennaro e Francesca De André si stanno avvicinando sempre di più e Serena Rutelli sostiene sia vero amore anche se non si può “fare”. Anche Kikò sostiene che siano fatti l’uno per l’altro perché entrare nel cuore di Francesca non è facile, bisogna avere qualcosa in più e Gennaro lo ha. Gennaro poi ci rimane male perché ritiene che Francesca non gli dia tanta attenzione: “Mi è venuta un po’ di gelosia, è la tattica del tira e molla, se io do, ma non prendo vedo cosa posso ricevere”. Secondo Francesca sono capricci: “Io non sopporto gli uomini che diventano malmostosi e acidelli”. Allo stesso tempo però la De André si offende perché Martina nella prova del bacio ci ha provato un po’ troppo con Gennaro”.

Grande Fratello 16: Daniele e Martina al camping Carmelita in silenzio

Intanto Daniele si confida con Enrico e spiega che tra lui e Martina non c’è stato più niente. Secondo Enrico lei è innamorata mentre invece Daniele vuole solo una conoscenza più leggera: “Se lei volesse qualcosa da Daniele dovrebbe mostrarsi meno interessata”. Martina intanto sostiene che li sia sempre imbronciato anche se stanno lontani l’uno dall’altro: “Ho provato a fare una battuta, ma non va”.

Kikò parla dei suoi figli al Grande Fratello 16

Kikò è molto pensieroso per i suoi figli fuori dalla casa e sostiene di avere bisogno di loro: “Mi manca l’aria senza di loro. Io parlerei tutto il giorno dei miei figli” e i ragazzi ritengono che sia un valore immenso e molto importante.

Per ulteriori curiosità sui personaggi di Uomini e Donne e dello spettacolo —> CLICCA QUI