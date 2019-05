Eliana Michelazzo rifatta? Ritocchi estetici e chirurgia: l’indiscrezione

Eliana Michelazzo rifatta? L’agente di Pamela Prati si è sottoposta a ritocchi estetici e interventi di chirurgia? Ecco l’incredibile indiscrezione.

È il personaggio, ormai, del momento. Eliana Michelazzo, negli ultimi mesi, è al centro di un vero e proprio ciclone di gossip. Entrata nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatrice di Federico Mastrostefano, la romana si è contraddistinta dalle altre sue ‘colleghe’. Determinando, quindi, la sua popolarità. Che è stata, appunto, immediata. Tanto da decidere di aprire un’agenzia di management. Tantissimi, infatti, sono i Vip del momento che ne fanno parte. Tuttavia, però, ultimamente si sente spesso parlare di Eliana soprattutto a causa delle nozze di Pamela Prati. Ebbene. A distanza di alcuni anni dalla sua prima apparizione in televisione, la romana si è sottoposta a qualche intervento estetico? Scopriamolo.

Eliana Michelazzo rifatta? L’indiscrezione

Correva l’anno 2009, quando Eliana Michelazzo è entrata nel mondo dello spettacolo. Nata nel 1979, la bella romana, ai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne, era davvero una ragazzina. Aveva soltanto 30 anni. Eppure, ricordiamo tutti i suoi lunghi capelli castani e un’incredibile frangia. Ebbene. Sono passati, quindi, circa 10 anni dalla sua prima apparizione televisione. Com’è cambiata nel corso di questi anni? E, soprattutto, è mai ricorsa alla chirurgia estetica? Ebbene. ‘Spulciando’ il suo profilo Instagram è spuntata una foto davvero interessante. Eliana nello scatto in questione, tra l’altro riproposto in alto, è in compagnia di Pamela Prati e di Annalisa Pizzetti. Assodato che conosciamo tutti chi è la Prati. Chi è, invece, la Pizzetti? Stando a quanto dichiarato sul suo profilo Instagram, quest’ultima non è affatto una chirurga estetica. Piuttosto, una dottoressa specializzata in filler. A quanto pare, quindi, Eliana molto probabilmente si sarebbe sottoposta a qualche piccolo ritocco estetico. La didascalia a corredo della foto “Adoro la mia dottoressa” sembra essere esplicativa. Ma, ovviamente, non si ha alcune certezza.

Entrerà nella casa del Grande Fratello?

Dopo le scottanti confessioni per Live-Non è la D’Urso, Eliana ha chiesto a Barbara D’Urso di poter entrare nella casa del Grande Fratello per poter sfuggire alla pressione mediatica che, sicuramente, si scatenerà. La sua richiesta, quindi, verrà accolta? Lo scopriremo. Nel frattempo, però, arriva la risposta definitiva di Mediaset. Cosa accadrà, allora?