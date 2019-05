Gianni Sperti completamente nudo sul suo profilo ufficiale di Instagram: la foto fa il giro del web in pochissimo tempo. Diamo un’occhiata allo scatto che ha infiammato i followers.

È uno dei personaggi più amati della nostra tv. Il cuore pulsante di Uomini e Donne, insieme alla conduttrice Maria De Filippi e alla sua esplosiva collega Tina. Parliamo di lui, Gianni Sperti, l’irriverente opinionista della seguitissima trasmissione di Canale 5. Esempio di buoni valori e amante della verità, Gianni è una figura importantissima all’interno del programma della De Filippi. Soprattutto quando si tratta di scoprire le magagne di cui alcuni personaggi della trasmissione si rendono protagonisti. L’amore per lui è certo e manifestato. Ne è una prova il suo profilo di Instagram, che conta ben un milione di fan. Fan che qualche ora fa hanno avuto una particolare sorpresa. Una foto in cui Gianni si mostra come mai prima d’ora. Completamente nudo! Lo scatto non è passato inosservato! Diamo un’occhiata insieme.

Gianni Sperti completamente nudo su Instagram: lato B in mostra, pioggia di commenti

Chi non conosce Gianni Sperti? Di certo, non i telespettatori di Uomini e Donne. Il ballerino pugliese è infatti uno dei personaggi principali del daytime di Canale 5. Le sue opinioni, pungenti ma sempre sagge, scandiscono le puntata della seguitissima trasmissione di Queen Mary. Tant’è che Gianni è ormai una star anche sul web. In particolare, sul social preferito dai Vip, Instagram. Ebbene si, l’opinionista ha un milione di followers che lo seguono, apprezzando e commentando le sue foto. Ed è stata proprio l’ultima foto postata da Gianni su Instagram ad aver lasciato tutti senza parole. Il motivo. Vedetelo con i vostri occhi:

Proprio così! Gianni si è mostrato “come mamma l’ha fatto” sui social! Una foto completamente nudo, di spalle, con in bella vista il lato B. Una foto che inevitabilmente, non è passata inosservata. E ha ricevuto, in poco tempo, migliaia di like e commenti. Tutti chiaramente indirizzati alla scelta “bollente” di mostrarsi senza abiti. E, nonostante la citazione dotta, gli occhi di tutti si sono concentrati tutti sul corpo scolpito del ballerino.

I commenti dei protagonisti di Uomini e Donne

Una foto che ha colpito davvero tutti. Come si può notare dai numerosissimi commenti lasciati dagli utenti sotto il post “hot” dell’opinionista di Uomini e Donne. Tra i fan che hanno commentato lo scatto, tantissimi protagonisti della trasmissione di Maria. Dall’ex tronista Ivan Gonzalez, alla dama del trono over Ida Platano, dall’opinionista e amica Karina Cascella all’ex corteggiatore Andrea Dal Corso: tutti hanno voluto lasciare un pensiero a Gianni. A dimostrazione del bel rapporto che l’opinionista instaura con tanti protagonisti, vecchi e nuovi, del seguitissimo programma del pomeriggio. E a voi? È piaciuto lo scatto hot di Gianni? Se si, correte a lasciare un cuoricino!

