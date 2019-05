Serena Rutelli, piccolo incidente a poche ore dalla diretta del Grande Fratello: ecco cos’è successo e come sta adesso

Serena Rutelli è sicuramente una delle sorprese più piacevoli di questo Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. La figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli sta lasciando tutti di stucco per i suoi atteggiamenti sempre molto composti. Infatti, proprio in una diretta dalla casa, Barbara D’Urso ne parla come una delle ragazze più educate all’interno della casa più spiata d’Italia. In effetti, mai abbiamo sentito Serena alzare la voce, mai l’abbiamo vista coinvolta in faccende poco piacevoli. Tuttavia, proprio oggi, prima della puntata che andrà in onda nella serata di lunedì 20 maggio, Serena ha avuto un piccolo incidente.

Serena Rutelli ha avuto un piccolo incidente nella casa del Grande Fratello

Sta affrontando tutte le sue paure e le sue insicurezze. Serena Rutelli ha un passato difficile, non ne ha mai fatto segreto. E’ stata adottata quando era una bambina e già sul corpo aveva i segni di un padre violento. Violento, sì, al punto d’averle strappato via i denti da latte a furia di botte. Insomma, dei retroscena veramente tristi ed inquietanti raccontati da Barbara Palombelli in persona a Verissimo.

Ma cos’è successo a Serena? Nulla di grave, per fortuna. Si tratta solo di un piccolo incidente che, però, poteva essere evitato tranquillamente. Stamattina, appena aperti gli occhi, al risveglio, si è messa a ballare con Enrico. Scherzava, ballava, cantava… poi è scivolata. Sì, ha battuta schiena e fondoschiena a pochi passi dal bagno della piscina. Tutto proprio a poche ore dalla diretta di questa sera.

Preoccupazione per i coinquilini

Tutti quanti si sono allarmati. Lo stesso Enrico, il ragazzo con cui ballava, è subito corso in suo aiuto. Gli altri, visibilmente preoccupati, si sono voltati verso di lei per capire se si fosse fatta male. Tuttavia, Serena ha subito tranquillizzato tutti. Serena ha preso una bella botta, però non si è fatta male. Per fortuna!

