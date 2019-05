Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno provando a vedersi di nuovo, ma le cose non vanno per il meglio.

Alcune settimane fa, Riccardo Guarnieri del Trono Over di Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha fatto richiamare in studio Ida Platano, la sua ex fidanzata. Tra i due le cose però sembrano non proseguire per il meglio, è come se la coppia si amasse, fosse legata da un filo invisibile, ma allo stesso tempo non riesce a stare insieme. Riccardo e Ida hanno ricominciato a sentirsi, ma pare che non ci sia l’amore e la passione di una volta.

Riccardo e Ida: la frequentazione non prosegue per il meglio

Riccardo sostiene che la Platano stia cercando di nuovo di contestare tutto quello che fa e, allo stesso tempo, lui vuole andare piano e tenere alcune persone fuori per valutare come si sta in coppia. La donna però sostiene che lui non stia lavorando nel modo giusto per riacchiapparla: “Io mi sento sbagliata, ora sono bloccata, ma gli sto dando spazio per cercare di ricominciare. Io ho dubbi, tu non vuoi niente da me. Non so perché mi hai ricercato”. Ida sostiene che a lei Riccardo non le sia indifferente, ma ciò che sente è una grande paura di lasciarsi andare. Interviene così Maria De Filippi che cerca di spiegare a Riccardo che Ida ha paura perché non capisce cosa lui voglia da lei: “Cosa provi?”. Riccardo dice che Ida non le è indifferente, ma le chiede se voleva un ti amo. la donna tace, Guarnieri sorride e chiede un po’ di tempo in più, ma Maria De Filippi interviene di nuovo: “Tu l’hai cercata dopo otto mesi e questo crea dell’aspettativa. Ci si chiede cosa vuole? Perché Ida è mamma non può stare a fissare il soffitto perché non è giusto riversare sui figli le proprie passioni d’amore”. Riccardo sostiene che lui ha paura e andrà ancora più piano rispetto a prima e quindi la Platano lascia lo studio e va via.

