Maria De Filippi nella puntata di oggi del Trono Over si sente quasi stremata e il tono della voce traspare palesemente. Il Trono di Uomini e Donne dopo la parentesi tra Ida e Riccardo, cerca di chiamare al centro Barbara per proseguire il programma, ma gli animi ultimamente sembrano essere troppo caldi.

U&D: Barbara in lacrime, ma non ci crede nessuno

Proprio Barbara, infatti, esattamente come Armando, si attacca spesso ai social e porta in trasmissione ciò che vede criticando gli atteggiamenti degli altri tanto che Tina lo fa notare espressamente e gli animi si scaldano. Secondo Barbara, Armando, che ha lasciato il programma, lui ha detto un sacco di cose cattive sul loro conto: “Io non passo la vita sui social, ho una vita piena” il pubblico esplode e la reazione di Barbara è di scoppiare a piangere: “Sembro solo io quella che non funziono, ma non è così, la gente si dimentica il mio percorso”.

Ida e Riccardo, Maria De Filippi cerca di aiutare

Intanto fuori dalla quinte si vedono ancora Ida e Riccardo che discutono e Maria cerca di intervenire di nuovo per calmare gli animi, ma senza risultato. Guarnieri si infervora perché vede la valigia della Platano fuori dallo studio e pensa che sia stato tutto calcolato e la De Filippi dichiara che doveva semplicemente andare via appena finiva il programma. Tra i due non si arriva ad un punto e Riccardo dice che vuole lasciare il programma. La padrona d icasa è sgomenta e, oggettivamente, sembra di essere davanti a due ragazzini che litigano nonostante i 40 anni. Maria De Filippi cerca di far ragionare tutti: “Riccardo vedi gente la trattiene dal rimanere? Ma perché Ida è ancora lì?”. La risposta è palese, la Platano è ancora innamorata, ma Riccardo sembra proprio non capirlo. Alla fine scatta un applauso, i due si abbracciano.

