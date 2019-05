Finale Amici 2019: le parole di Loredana Berté in vista dell’ultima puntata del talent di Maria De Filippi.

So di essere stata un vera st***a una rompip***e pazzesca ma ho vinto io e in finale è arrivato il talento. Faccio i complimenti a tutti perché ragazzi così se ne trovano pochi. Se penso chi dovrebbe vincere Amici 18 vorrei Alberto perché è un talento esportabile anche a livello internazionale e si mette molto in gioco, ma non solo”.

Loredana Bertè: chi vincerà Amici 2019?

Per Loredana Berté poi a vincere Amici 2019 potrebbe essere anche Giordana che a detta del giudice è un talento cristallino e meraviglioso. La ragazza è viscerale e diretta, sa scrivere bene ed è un ottimo interprete di se stessa chiosa la Berté. Ma non termina qui, per il giudice del Serale di Amici 2019 a vincere ci potrebbe essere anche Rafael perché è un primo ballerino, un artista stupendo e fantastico che si è molto messo in gioco, crescendo molto”. Ovviamente però la Berté non nomina Vincenzo, l’altro ballerino arrivato in finale.Dopo aver ascoltato i giudizi Giordana ringrazia Loredana Berté che è stata l’unica ad averla sostenuta in questo percorso: “È bellissimo sentirsi dire determinate cose perché non è stato facile”. Vincenzo invece dichiara che per lui va bene così perché ci ha provato in tutti i modi a farle cambiare idea: “Almeno dice che siamo 4 talenti che è già un passo avanti rispetto a prima”.

Alfonso Signorini presenta il libro di Amici 2019

Intanto nelle casette i ragazzi stanno facendo i conti con l’ansia crescente in vista della Finale: “Devo mettermi a studiare subito a palla – dichiara Alberto – Ho un’ansia incredibile già ora”. Il cantante infatti è molto teso, ma a spezzare un po’ la tensione arriva Alfonso Signorini che porta il libro di Amici in cui i ragazzi sono proprio i protagonisti sebbene su storie inventate: “Mi sono ispirato a voi perché l’ingresso di Alberto ha segnato l’apertura ad un genere diverso e quindi la scuola di Amici è diventata una sorta di magazzino di Bohème”.

