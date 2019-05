Le previsioni Meteo per il weekend che comprende sabato 25 e domenica 26 maggio: ci saranno temporali su buona parte della penisola e addirittura grandine, ecco le regioni interessate

Il meteo di questo weekend presenta diverse insidie per la penisola italiana. Dunque, se stavate pensando a qualche ora da trascorrere all’aperto, magari in montagna e – perché no – al mare, fate attenzione alla località che scegliete. Ci sarà, infatti, un ciclone che si abbatterà sull’Italia entro il fine settimana che porterà temporali e pioggia incessante quasi per tutto l’arco della giornata. Ma andiamo a scoprire più dettagliatamente quali sono le zone interessate da questi fenomeni temporaleschi. Avevamo già parlato, in effetti, dei fenomeni meteorologici che avrebbero interessato il nostro paese in questa settimana, ma adesso ci concentriamo su quello che ci aspetta in questo weekend.

Meteo weekend sabato 25 e domenica 26 maggio: le zone a rischio temporali

Non sarà un weekend soleggiato. D’altronde, questo mese di maggio ci ha già insegnato che l’estate non è poi così vicina. Anzi, ora come ora, pare più lontana che mai con piogge ripetute su tutta la penisola italiana e temperatura che, a stento, ci ricordano che siamo in primavera. Le previsioni meteo per il weekend di sabato 25 e domenica 26 maggio parlano chiaro: l’Italia sarà avvolta da nuvole che porteranno a diversi rovesci e, in qualche caso, a temporali.

Sabato 25: Occhio a Nord Ovest, sarà lì che si verificheranno i principali rovesci soprattutto a partire dalle prime ore del mattino. Particolarmente interessate, quindi, regioni come il Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Valle D’Aosta. Col passare delle ore, le nuvole si sposteranno un po’ più al centro della Penisola, colpendo così l’Umbria, le Marche e un po’ anche l’Abruzzo.

Domenica 26: Il ciclone si sposterà nella giornata di domenica al centro sud. Saranno interessate un po’ tutte le regioni dell’Italia meridionale, senza escludere le isole. Calabria e Sicilia, addirittura, potrebbero essere interessate da rovesci particolarmente intensi e violente grandinate. Per cui, se sabato il meteo risparmia il sud, domenica non ci sarà scampo. Il maltempo continuerà anche a Nord, in prevalenza sulle Alpi.

Per altre notizie come questa e per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade in Italia e tutte le curiosità provenienti da tutto il mondo, clicca qui!

Meteo giugno: cosa ci aspetta?

Le previsioni Meteo per il mese di giugno si prospettano abbastanza ‘buone’. Finalmente, a quanto pare, l’estate arriverà e porterà temperature alte che sfioreranno i 30 gradi. Anzi, a dire il vero, a fine maggio si darà il via al caldo africano di cui tanto si è parlato fino ad ora. Sarà quella la porta attraverso la quale gli italiani passeranno per arrivare alla tanto attesa estate.